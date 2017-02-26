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На митинг в Бобруйске вышли более 1 500 человек

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  • 26.02.2017, 13:37
  • 15,998
Фото: svaboda.org

Участники митинга приняли резолюцию с требованием отменить декрет о «тунеядстве».

Только в Бобруйске на улицы вышли более 1 500 человек — это беспрецедентное для города количество участников акции протеста.

Акции прошли сегодня также в Витебске, Бресте, Барановичах.

Онлайн с протестов — здесь.


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