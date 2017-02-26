На митинг в Бобруйске вышли более 1 500 человек

На митинг в Бобруйске вышли более 1 500 человек22
- 26.02.2017, 13:37
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Участники митинга приняли резолюцию с требованием отменить декрет о «тунеядстве».
Только в Бобруйске на улицы вышли более 1 500 человек — это беспрецедентное для города количество участников акции протеста.
Акции прошли сегодня также в Витебске, Бресте, Барановичах.
Онлайн с протестов — здесь.
Мітынг у #Бабруйск скончыўся прыняццём рэзалюцыі. Па падліках назіральнікаў было каля 1500 бабруйчан. Затрыманняў не было #Дармаеды pic.twitter.com/TdRgISGdCb— Viasna (@viasna96) 26 февраля 2017 г.
#Бабруйск зараз. Людзі працягваюць падыходзіць. Машыны сігналяць у падтрымку #дармаеды pic.twitter.com/1AIuMmL1kc— Viasna (@viasna96) 26 февраля 2017 г.