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Многотысячная акция в Витебске: «Достало!»

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  • 26.02.2017, 13:43
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Фото: svaboda.org

На Марш рассерженных белорусов в Витебске вышли несколько тысяч человек.

Онлайн-трансляцию с акции проводил сайт Charter97.org.

«Против Лукашенко идем!» - говорит на камеру женщина в Витебске. - Меня и мою семью декрет не затронул. Я просто против него вышла! Ради будущего моих внуков!»

«Я также работающий человек, - добавляет человек, идущий рядом. - У меня пять лет зарплата не повышалась!»

«Лукашенко не руководитель, он лишь бы что! Развалил и заводы, и колхозы. Какой у нас завод работает? Люди едут в Россию зарабатывать, семьи распадаются! Люди просто существуют при его власти, не живут, а существуют», - кричит в камеру пенсионерка.

«А что он говорит, что его выбирают - никто его не выбирает. Это не президент, а просто диктатор!» - говорит пенсионерка.

«Он показал, что он способен, мы убедились», - добавляет другая пенсионерка.

«Самое главное - свобода!», - говорит юноша, по виду - студент.

Фото: Роман Протасевич


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