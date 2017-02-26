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На трассе Варшава-Белосток авто с белорусами столкнулось с фурой

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  • 26.02.2017, 14:01
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Двое граждан Беларуси и один россиянин погибли в результате ДТП.

Двое граждан Беларуси погибли и один пострадал утром 25 февраля в ДТП в Польше на трассе Варшава - Белосток.

Об этом БелТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Автомобиль с белорусскими регистрационными номерами попал в ДТП около 9 часов утра. Произошло столкновение с фурой. Она выехала со встречной полосы на полосу движения легкового автомобиля, в котором находились четыре человека. По сообщениям польских СМИ, водитель большегруза объясняет случившееся лопнувшим колесом.

"В результате ДТП на месте скончались двое граждан Беларуси, а также гражданин Российской Федерации. Один пострадавший был доставлен в больницу", - рассказали в МИД.

Консульский отдел посольства Беларуси в Польше установил, что пострадавший, при котором не было обнаружено документов, также является гражданином Беларуси. Как удалось узнать БЕЛТА, его жизни, несмотря на полученные травмы, ничего не угрожает. Он находится в сознании. Белорусские дипломаты оказывают поддержку родственникам погибших в ДТП в Польше "Сотрудники дипмиссии уведомили родственников о случившемся и будут и дальше контактировать с ними по вопросу о перевозки тел погибших в Беларусь", - отметили в посольстве.

Консульский отдел устанавливает контакт с родственниками погибших и пострадавшего. Белорусская дипмиссия оказывает необходимое содействие и в контакте с польскими властями занимается данной ситуацией.


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