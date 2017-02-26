Громкий митинг в Бресте: «Баста!» 12 26.02.2017, 14:09

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Фото: virtualbrest.by

После стихийного первого митинга в прошлое воскресенье сегодня, 26 февраля людей в Бресте на площадь Ленина вышло побольше.

По разным оценкам - от 200 до 300 человек. По мере перемещения колонны по городу присоединялись новые люди, на самой площади было около 100-150 человек, пишет «Виртуальный Брест».

Вся акция заняла не больше часа, собравшиеся наклеили на здание облисполкома плакат со словам «Баста!» и двинулись в сторону улицы Советской. О том, что марш состоится, стало известно накануне из социальных сетей, впрочем, по примеру прошлого воскресенье люди знали - место встречи изменить нельзя, и в тоже время, в тот же час.

Завершился марш у кинотеатра «Беларусь», о задержаниях ничего не известно, милиция никак себя не проявляла, хотя несомненно, за порядком издалека наблюдали. Случайный сотрудник милиции, которые внезапно оказался в самой гуще событий на площади, предпочёл не накалять обстановку, и покинул мероприятие.

Можно отметить, что не в пример прошлому разу, на акции была чёткая организация.