Женщина из Витебска: У меня болит душа за моих детей и внуков 8 26.02.2017, 14:18

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Витебчанка рассказала, почему решила выйти на Марш рассерженных белорусов.

«Я не согласна с декретом о «тунеядцах». Я офицер в отставке. У меня дочь с тремя высшими образованиями не может на работу устроиться. Вакансии, которые предлагаются, - ложные. У меня много знакомых, которые работают в этой сфере. Они говорят, что их заставляют размещать эти ненастоящие вакансии.

У меня просьба к властям, чтобы пенсионеров убрали с рабочих мест. Чтобы освободили места в администрации, которые просто засиживают. А грамотная, умная и перспективная молодежь не может устроиться на работу. Нужно не сидеть за столами, а выходить в народ. Это ненормально. Ни в одной стране европейской нет такого закона. Я, как госслужащая, очень об этом (отмене декрета о «тунеядцах» - Прим.) прошу, потому что у меня болит душа за моих детей и внуков, потому что перспективы нет. Люди потоками уезжают, все очень недовольны», - заявила витебчанка в интервью «Радыё Свабода».