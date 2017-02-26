Почему американцы и дальше будут богатеть 11 26.02.2017, 14:41

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Уоррен Баффет

Фото: Reuters

Американский миллиардер Уоррен Баффет опубликовал очередное послание акционерам своей компании Berkshire Hathaway.

Эти письма Уоррен Баффет, которому сейчас 86, пишет с 1965 года — со временем они приобрели культовый статус среди инвесторов, сообщает РБК.

В этом году интерес подогревался тем, что от Баффета ждали комментариев по поводу нового президента США Дональда Трампа, его экономической политики и перспектив американской экономики при нем. В ходе президентской кампании глава Berkshire активно поддерживал демократического кандидата Хиллари Клинтон, которая проиграла выборы.

Америка будет процветать, несмотря ни на что

Баффет ни разу не упомянул в своем письме Трампа, но ясно дал понять, что не одобряет иммиграционную политику нового президента. «От начала 240 лет назад (с 1776 года, когда была принята Декларация независимости США. — РБК) Америка соединила человеческую изобретательность, рыночную систему, талантливых и амбициозных иммигрантов и власть закона, что позволило достичь такого изобилия, о котором наши отцы-основатели не могли даже мечтать», — написал Баффет. «Иммигранты осчастливили эту страну. Они приезжают сюда и находят что-то, что раскрывает их потенциал, и мы [американцы] являемся продуктом этого», — говорил он ранее в этом году на выступлении в Колумбийском университете (цитата по Bloomberg).

Из года в год Баффет продолжает восторгаться «динамизмом американской экономики»: он верит, что долгосрочному процветанию США не грозят ни политические перемены, ни рыночные потрясения. «Это экономическое созидание будет приносить все больше и больше богатства нашим потомкам. Да, накопление богатства будет прерываться ненадолго, время от времени. Но оно не остановится. Я повторю то, что уже говорил в прошлом и планирую говорить в последующие годы: дети, родившиеся в Америке сегодня, — самое удачливое поколение в истории», — пишет Баффет.

Рыночные обвалы будут повторяться

Тем не менее Баффет предупреждает, что нынешний «бычий» тренд на американском рынке акций, который начался в 2009 году, рано или поздно прервется: «Предстоящие годы будут периодически приносить с собой крупные снижения индексов и даже рыночные паники, которые затронут практически все акции». «Никто не может сказать точно, когда эти травматические события произойдут, — ни я, ни Чарли (Мангер, партнер Баффета по Berkshire Hathaway. — РБК), ни экономисты, ни СМИ», — пишет Баффет. Но он призывает не бояться таких катаклизмов: «Всеобщий страх — это друг инвестора, потому что открывает возможности для приобретений по выгодной цене». Даже если инвестор не готов активно покупать в периоды рыночной турбулентности, можно с успехом пересидеть шторм в инвестициях в «крупные американские бизнесы с консервативной моделью финансирования», советует миллиардер.

Как Баффет зарабатывал на кризисе

В 2008 году, в разгар кризиса на Уолл-стрит, Баффет профинансировал банк Goldman Sachs на $ 5 млрд, получив взамен «вечные» привилегированные акции банка с дивидендной доходностью 10% ($ 500 млн в год). В марте 2011 года Goldman выкупил у Баффета эти привилегированные акции за $ 5,5 млрд. С учетом выплаченных дивидендов ($ 1,25 млрд) Баффет заработал $ 1,75 млрд, то есть 35% от первоначальных вложений.

Кроме того, в 2008 году Berkshire Hathaway в рамках той же сделки с Goldman Sachs получила право в течение пяти лет выкупить до 43,5 млн обыкновенных акций банка по кризисной цене в $ 115 за бумагу. В 2013 году в результате роста стоимости акций банка и пересмотра соглашения Berkshire получила бесплатно около 13 млн акций Goldman Sachs. На конец 2016 года у Berkshire оставалось 11,4 млн акций Goldman Sachs, которые принесли «бумажную» прибыль в $ 2 млрд, следует из письма Баффета акционерам.

Похожую сделку Баффет провернул в 2011 году, когда одолжил $ 5 млрд Bank of America в обмен на привилегированные акции, приносящие ежегодный доход в $ 300 млн, и право выкупить 700 млн обыкновенных акций банка на ту же сумму (по $ 7,14 за штуку). Акции Bank of America закрылись в пятницу, 24 февраля, на уровне $ 24,23 — это подразумевает текущую «бумажную» прибыль Баффета в $ 12 млрд. Опцион может быть исполнен в любой момент до сентября 2021 года. При этом Berkshire может сделать это через обмен имеющихся у нее привилегированных акций Bank of America на обыкновенные. В письме акционерам Berkshire Баффет пишет, что готов провести такую конвертацию, если Bank of America повысит свои дивиденды по обыкновенным акциям хотя бы на 47%.

Фото: Reuters

Баффет против управляющих с Уолл-стрит

Отдельную главу в своем послании Баффет уделяет сравнению активных и пассивных стратегий инвестирования и проблеме неоправданно высоких комиссионных, которые собирают управляющие за услугу «активного» выбора акций. В 2007 году Баффет заключил пари с управляющим инвестфондом Protégé Partners Тедом Сидсом, поставив $ 500 тыс. на то, что обычный индексный фонд, который пассивно следует за индексом S&P 500, выступит лучше индекса хедж-фондов, составленного профессиональным управляющим, с учетом расходов инвестора на комиссионные. Пари завершится 31 декабря 2017 года, но за год до этого срока очевидно, что Баффет побеждает с явным преимуществом.

Баффет приводит в своем письме результаты пяти фондов, отобранных Сидсом, и индексного фонда Vanguard S&P за девять лет. В то время как пассивная стратегия принесла бы инвестору 85,4% доходности за этот период, только один из фондов, инвестирующих в хедж-фонды, показал бы более-менее сопоставимую доходность (62,8%), другие четыре принесли бы лишь от 2,9 до 28,3%.

По словам Баффета, огромные фиксированные комиссионные, взимаемые с инвестора хедж-фондами и фондами хедж-фондов, «абсолютно не оправданы их результатами», но зато управляющие «купаются в вознаграждениях». Он оценивает, что за девятилетний период почти 60% всего дохода, полученного этими пятью фондами, против которых он поставил, ушло в карманы управляющих. «Когда триллионы долларов управляются людьми с Уолл-стрит, которые взимают высокие комиссионные, непомерные прибыли обычно достаются управляющим, а не их клиентам. Крупным и мелким инвесторам лучше полагаться на низкозатратные индексные фонды», — подводит итог миллиардер.

Сверхприбыльная машина Баффета

23,4% — на столько выросли котировки акций Berkshire Hathaway в 2016 году; рост индекса S&P 500 с учетом реинвестирования дивидендов составил только 12%.

20,8% — среднегодовой рост акций Berkshire за 52 года, что Баффет руководит компанией (против 9,7% у индекса S&P).

$ 420 млрд — рыночная капитализация Berkshire по итогам торгов 24 февраля.

$ 223,6 млрд — консолидированная выручка Berkshire за 2016 год (рост на 6% относительно предыдущего года), чистая прибыль осталась на уровне 2015 года — $ 24,1 млрд.

$ 76,3 млрд — личное состояние Уоррена Баффета по оценке Forbes на 25 февраля.

Более 90 операционных компаний объединяет Berkshire Hathaway, включая страховые GEICO и General Re, железнодорожную BNSF, электроэнергетическую Berkshire Hathaway Energy и т.д. В 2016 году Berkshire приобрела за $ 32,7 млрд производителя оборудования для аэрокосмической промышленности и энергетики Precision Castparts и производителя батареек Duracell за $ 4,2 млрд.

$ 122 млрд — рыночная стоимость портфельных инвестиций Berkshire в акции американских компаний, включая Wells Fargo ($ 27,6 млрд), IBM ($ 13,5 млрд), Apple ($ 7,1 млрд), на конец 2016 года.

Фонд на $ 100 млрд

Важнейшим сегментом бизнеса Berkshire является страховой: модель компании основана на том, что страховое подразделение (BH Reinsurance, General Re, GEICO) собирает страховые премии, которые можно инвестировать в покупку компаний и акций. Для Berkshire это равносильно дешевому «кредиту» или, как пишет Баффет, «автоматически возобновляемому фонду»: хотя ежегодно компания выплачивает страхователям миллиарды долларов, она привлекает миллиарды долларов, выписывая новые полисы. Баффет называет эту сумму денежных средств, доступную благодаря страховым сборам, float («фонд», «резерв»). В начале 2017 года этот показатель впервые в истории Berkshire превысил $ 100 млрд, сообщил Баффет в письме, за счет сделки с компанией AIG. Она согласилась заплатить подразделению Berkshire $ 10,2 млрд за перестрахование долгосрочных рисков по страховым полисам.

При этом Баффет утверждает, что Berkshire гораздо более консервативна по отношению к рискам, чем большинство страховщиков. «Если страховая отрасль должна будет понести убытки в $ 250 млрд из-за какой-нибудь мегакатастрофы (в три раза больше существующего рекорда по убыткам), Berkshire как конгломерат все равно покажет значительную годовую прибыль», — написал миллиардер.