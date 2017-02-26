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Диктатор тайно вернулся из Сочи

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  • 26.02.2017, 14:55
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Кортеж Лукашенко в 12.45 был замечен в минском микрорайоне Уручье.

Лукашенко сегодня вернулся из Сочи. Самолет диктатора вылетел из аэропорта в Адлере в 11:48 местного времени, сообщает nn.by.

Примерно в 12:45 в минском микрорайоне Уручье на выезде из города был замечен кортеж правителя, который ехал в аэропорт встречать Лукашенко.

Диктатор находился в Сочи с 15 февраля. Статус визита — отпуск, рабочая поездка — не сообщался. О встречах с кем-либо из руководства России также ни одна из сторон не сообщала. Хотя известно, что президент России Владимир Путин находился в Сочи 17 февраля.


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