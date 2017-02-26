Поколение «Википедии» разучилось думать? 14 Ян Альшевский, onliner.by

26.02.2017, 15:08

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Интернет стал универсальным оружием с двумя противоположными эффектами.

До сих пор я с некоторой долей ностальгии вспоминаю учебу в университете: тогда приходилось часами торчать в библиотеках Минска, выискивая информацию в бесконечных справочниках, словарях, энциклопедиях и другой литературе. Параллельно нужно было делать пометки от руки в блокноте, чтобы потом дома разбираться в своих же торопливых каракулях… Не дай бог пропустить что-то важное — подсмотреть в интернете не получится и придется заново топать в тихие залы хранилищ знаний.

Дома наступала очередь писать реферат, а позже — наполнять теорией курсовые и диплом. Все это выливалось в часы кропотливой работы и давало пищу мозгу. Что-то он запоминал, другое забывалось навсегда. В определенный момент помощь начал оказывать интернет, но на то время «народное творчество» еще не затронуло науку так, как теперь.

К моменту, когда на руках уже был диплом, в сети организовался феномен, название которого к настоящему времени стало почти нарицательным, — это была «Википедия». «Открытая энциклопедия» только набирала обороты, русскоязычный сегмент был беден, но доступен для всех желающих. Когда проект уже был на слуху, у меня появилось неуемное желание помочь миру и принять участие в ее развитии. Что и было сделано. К счастью, ограничился лишь одной, но объемной статьей, которая жива-здорова до сих пор и регулярно дополняется — другими участниками.

Я был очень горд собой за проделанную работу, хоть достоверность половины информации и не проверил. Уточню: данные там не являются важными для общества, так как описываемый субъект интересен лишь узкому кругу лиц.

Тогда — более 10 лет назад и на несколько лет вперед — «Википедия» заменила мне все остальные справочники и словари, став источником достоверной информации. Нужно узнать, когда родился тот или иной культурный деятель? Требуется описание физического феномена? История возникновения компании? Все собрано в одном месте, напрягаться не надо.

Это было так удобно, что задумываться о корректности данных даже и не хотелось. Одновременно с «Википедией» росла степень информационной подкованности интернет-пользователей и разного рода экспертов. У меня начали закрадываться сомнения. Почему в англоязычной версии данные полностью противоположны тем, которые содержатся в русскоязычной? Как основатель какой-то там организации умудрился принять участие в симпозиуме на прошлой неделе, хотя родился около 150 лет назад? Ведущий аналитической программы на телевидении цитирует «Википедию» — информацию, которую «вбросил» интернет-тролль? Да вы что, с ума сошли?

Буквально на днях появилась новость о предприимчивом молодом британце. Подросток отредактировал материал о группе The Sherlocks, сделав себя родственником одного из музыкантов коллектива, и, предъявив статью в «Википедии» как доказательство, оказался на VIP-местах во время концерта. Очень показательно.

Сейчас «Википедия» нередко фигурирует как «авторитетный источник», но она таковым никогда не являлась. Само определение — «энциклопедия со свободным контентом» — указывает на все ее недостатки (и, конечно, достоинства). Чем хорош этот ресурс? Тем, что под статьями нередко имеются указания на первоисточник. Однако такому пути практически никто не последует: куда проще просмотреть текст и принять на веру. Зачем утруждать себя анализом, по крупицам собирать данные? Зато можно создать видимость владения знаниями.

Любую информацию сегодня необходимо проверять несколько раз, искать подтверждение во многих источниках. В противном случае будем наблюдать «эволюцию» ее изменений: когда одно событие постепенно обрастает множеством выдуманных нюансов, после чего полностью меняется смысл описываемого феномена, происходит подмена понятий и так далее. Когда я сталкиваюсь со словами «авторитетный» или «известный» (особенно в паре с неизвестным названием газеты, ресурса, компании), в голове автоматом щелкает тумблер опасности, и информация проверяется еще тщательнее.

Еще один актуальный пример: новость о том, как NASA обнаружило три идеальные для внеземной жизни планеты. Кто-то насчитал таковых семь (планет именно столько, но в зоне обитаемости — три), другие назвали все найденные небесные тела обитаемыми. Все, источник есть, на него можно ссылаться — и попробуй докажи обратное!

В чем проблема? Мы разучились думать самостоятельно, полагаясь полностью на то, что говорят в интернете. Хотите получить проверенную десятком редакторов научную информацию? Откройте «Большую советскую энциклопедию», ее современный аналог или профильный справочник.

От ошибок никто не застрахован. А интернет ни в коем разе нельзя считать злом — он лишь инструмент, как и шариковая ручка, которую можно использовать для написания как прекрасного стихотворения, так и матерного слова на столе. Труд, как некоторые считают, превратил обезьяну в человека. Интернет же куда более универсален: с его помощью эволюцию можно направить вспять, а можно расценивать его как источник множества знаний.

Ян Альшевский, onliner.by