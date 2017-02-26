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Япония готовит «мягкую колонизацию» Курил

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  • 26.02.2017, 15:18
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Фото: AP

СМИ узнали о планах правительства Японии по совместной с РФ деятельности на архипелаге.

Японское правительство готовится предложить России конкретный план совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, сообщает японская газета Nikkei (перевод – РБК).

По информации издания, представители обеих стран обсудят эти предложения 18 марта в Токио.

Обе стороны попытаются достичь соглашения по конкретным пунктам перед встречей лидеров обеих стран Синдзо Абэ и Владимира Путина, которая может состояться в конце апреля — начале мая или в сентябре, уточняет газета.

По информации издания, как ожидается, японское правительство предложит, чтобы медицинские учреждения и университеты Хоккайдо удаленно оказывали медицинские услуги врачам и пациентам островов, возможно через интернет.

Также Япония может предложить, чтобы частные японские и российские компании совместно предлагали круизы для японских туристов. Ожидается также, что Токио предложит послать на острова специалистов двух стран, которые сообща будут работать над сохранением окружающей среды в этих районах.

Что касается рыболовства, то, как ожидается, японское правительство предложит совместное управление заводами по переработке лосося и другой рыбы. Также страна может предложить совместное разведение морских ушек и других ценных рыб, пишет газета.

Вопроса о принадлежности островов попытаются избежать, например, предложением, чтобы туристы, посещающие острова во время круизов, просто не высаживались на них, отмечает издание.

В середине декабря минувшего года Путин побывал с визитом в Японии, где провел переговоры со своим японским коллегой. Путин и Абэ договорились о совместной деятельности Москвы и Токио на Курильских островах. Как рассказывал тогда помощник президента Юрий Ушаков, совместная деятельность будет касаться сотрудничества в области рыболовства, медицины, туризма и экологии.


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