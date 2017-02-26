Стали известны подробности о последствиях взрыва на заводе в Скиделе 4 26.02.2017, 15:44

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Врачи прокомментировали состояние трех работниц сахарного комбината.

Состояние пострадавших от взрыва на сахарном комбинате в Скиделе остается тяжелым.

Троих пациенток 25 февраля перевезли из Гродно в Минск в реанимационное отделение Республиканского ожогового центра.

Специалисты этого учреждения не дают подробных комментариев по поводу состояния женщин. Еще две пострадавшие остаются в больнице в Гродно, перевозить в Минск их пока не планируют, передает БелТА.

В ночь на субботу на сахарном комбинате в помещении упаковочного цеха произошла вспышка пылевоздушной смеси, от которой пострадали сотрудницы предприятия. У женщин сильные ожоги более 50% тела и баротравмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебной небрежности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ст.428 УК).