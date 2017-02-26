закрыть
26 февраля 2017, воскресенье, 18:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стали известны подробности о последствиях взрыва на заводе в Скиделе

4
  • 26.02.2017, 15:44
  • 7,037

Врачи прокомментировали состояние трех работниц сахарного комбината.

Состояние пострадавших от взрыва на сахарном комбинате в Скиделе остается тяжелым.

Троих пациенток 25 февраля перевезли из Гродно в Минск в реанимационное отделение Республиканского ожогового центра.

Специалисты этого учреждения не дают подробных комментариев по поводу состояния женщин. Еще две пострадавшие остаются в больнице в Гродно, перевозить в Минск их пока не планируют, передает БелТА.

В ночь на субботу на сахарном комбинате в помещении упаковочного цеха произошла вспышка пылевоздушной смеси, от которой пострадали сотрудницы предприятия. У женщин сильные ожоги более 50% тела и баротравмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебной небрежности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ст.428 УК).


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию