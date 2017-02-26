Белорус Евгений Королек выиграл этап Кубка мира по трековым велогонкам 26.02.2017, 16:25

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Фото: соцсети

В финальном заезде на 60 кругов 21-летний белорус опередил всех соперников.

Белорусский велосипедист Евгений Королек стал победителем этапа Кубка мира по трековым гонкам в скрэтче, который проходит в американском Лос-Анджелесе, сообщает БелТА.

В финальном заезде на 60 кругов, на старт которого вышел 21 гонщик, 21-летний белорус опередил всех соперников. Вторым финишировал французский спортсмен Тома Дени, бронза у Томаса Секстона из Новой Зеландии. Евгений Королек является обладателем бронзы юниорского чемпионата Европы-2015 в командной гонке преследования.

Фото: соцсети

В мужском омниуме белорусский велогонщик Роман Тишков занял 8-е место среди 17 участников. Победил поляк Шимон Сайнок, серебро завоевал новозеландец Кэмбелл Стюарт, бронзу - Сангун Парк из Республики Корея.