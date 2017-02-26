Ученые: Киты общаются с помощью песен 26.02.2017, 16:43

Фото: Francois Gohier / Globallookpress.com

Как киты могут общаться между собой.

Они это делают с помощью песенок, спетых на низких частотах. Таким образом, животные понимают друг друга, информирует supreme2.ru.

Песни усатых китов поются на частоте в 20 герц. Они понимают друг друга, а вот люди их абсолютно не слышат.

Ученые выяснили, что раньше усатые киты не могли петь так тихо. Они имели совсем другое строение тела, что делало звуки, издаваемые ими, слышными людям. Но потом, в процессе эволюции, тело усатых китов изменилось. После этого частота общения животных снизилась и стала оптимальной для них.

Чтобы это определить, ученые использовали компьютерную реконструкцию анатомии этих животных. Таким образом, удалось определить, что древние усатые киты не только громко общались, но и сами были намного меньшими, чем сейчас. Кроме того у них были более крупные зубы. Ученые отметили, что в древние времена усатые киты больше походили на дельфинов и зубастых китов. Останки животных позволяют многое узнать о тех временах и о том, как именно жили киты в то время.