Белорусский биатлонист завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира
- 26.02.2017, 17:19
Антон Смольский завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира, который проходит в словацком Брезно-Осрбли.
В гонке преследования на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами спортсмен допустил целых пять промахов, но благодаря хорошей скорости смог удержаться в тройке призеров, передает «Еврорадио».
По итогам спринта Антон был 4-м и таким образом он даже немного улучшил показатель в пасьюте.
Золото досталось россиянину Игорю Малиновскому, а серебро — у норвежца Синдре Петтерссена.