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Белорусский биатлонист завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира

  • 26.02.2017, 17:19
Фото: Белорусская федерация биатлона

Антон Смольский завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира, который проходит в словацком Брезно-Осрбли.

В гонке преследования на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами спортсмен допустил целых пять промахов, но благодаря хорошей скорости смог удержаться в тройке призеров, передает «Еврорадио».

По итогам спринта Антон был 4-м и таким образом он даже немного улучшил показатель в пасьюте.

Золото досталось россиянину Игорю Малиновскому, а серебро — у норвежца Синдре Петтерссена.


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