Под Гродно прошли зрелищные соревнования по автобиатлону 3 26.02.2017, 19:01

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Владельцы внедорожников необычным способом отметили Масленицу и поздравили прекрасный пол с наступающим 8 Марта.

25 февраля активисты Гродненской областной структурой ДОСААФ совместно с первичной организацией ДОСААФ «Полный Привод» провели автобиатлон, передает БелТА.

Правила такого «биатлона» просты: участники должны преодолеть несколько кругов по бездорожью, в конце каждого заезжая на огневой рубеж. В случае промаха - штрафной круг.

Если мужчины соревновались в зачете турнира «Масленица», то специально для представительниц прекрасного пола проводился еще отдельный турнир «Супер-8». Он в последние годы пользуется популярностью и привлекает все больше участниц. Кто-то приезжает на своем джипе, кто-то использует машины мужа или друзей.