закрыть
26 февраля 2017, воскресенье, 23:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Гродно прошли зрелищные соревнования по автобиатлону

3
  • 26.02.2017, 19:01
  • 9,845

Владельцы внедорожников необычным способом отметили Масленицу и поздравили прекрасный пол с наступающим 8 Марта.

25 февраля активисты Гродненской областной структурой ДОСААФ совместно с первичной организацией ДОСААФ «Полный Привод» провели автобиатлон, передает БелТА.

Правила такого «биатлона» просты: участники должны преодолеть несколько кругов по бездорожью, в конце каждого заезжая на огневой рубеж. В случае промаха - штрафной круг.

Если мужчины соревновались в зачете турнира «Масленица», то специально для представительниц прекрасного пола проводился еще отдельный турнир «Супер-8». Он в последние годы пользуется популярностью и привлекает все больше участниц. Кто-то приезжает на своем джипе, кто-то использует машины мужа или друзей.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию