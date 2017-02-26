Виктор Гончаренко: Задачи бороться за первое место никто не снимал 2 26.02.2017, 19:40

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Виктор Гончаренко

Белорусский наставник ЦСКА настроен на борьбу за золото в чемпионате России.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что команда хорошо провела тренировочный сбор в Кампоаморе и в хорошем состоянии подходит к матчу 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

Встреча состоится 4 марта в Москве. На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице, армейцы отстают на три очка и занимают третью строчку.

— Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе, провели несколько очень хороших спаррингов и увенчали это все победой, — цитирует сайт ЦСКА Гончаренко.

— В субботу мы были достаточно хороши в обороне плюс создали много моментов. Важно было победить, чтобы подойти к «Зениту» в хорошем настроении.

— Хочется спросить о футболистах, которые не сразу начали работу в общей группе. Как оцениваете их форму?

— Это, в первую очередь, Натхо и Тошич — достаточно опытные футболисты. Они быстро набирают форму. Плюс Витинью нам добавил оптимизма. Думаю, они в достаточно хорошей форме будут к «Зениту».

— Насколько команда готова ко второй части сезона?

— Хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат — увидим. Задачи бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал.