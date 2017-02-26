Forbes: Четыре признака нестабильности в России 26.02.2017, 19:56

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2017 год станет «переломным периодом в долгосрочной дестабилизации России».

Издание Geopolitical Futures предсказало, что 2017 год станет «переломным периодом в долгосрочной дестабилизации России». С начала года прошло всего шесть недель, но уже сейчас заметны четкие признаки того, что этот прогноз оказался верным. Вы можете подробнее почитать о прогнозах Geopolitical Futures касательно России в This Week in Geopolitics.

У России есть четыре области нестабильности: задолженность по заработной плате, давление на банковскую систему, небольшое социальное и экономическое беспокойство и правительственные чистки, пишет в журнале Forbes (перевод - inosmi.ru) Джон Молдин.

Задолженности по заработной плате

На карте России есть регионы, где заработную плату регулярно задерживают. В декабре 2016 года (это последний месяц, за который доступны данные Федеральной службы государственной статистики) общий объем задолженности по заработной плате составил 2,7 миллиарда рублей (46,4 миллиона долларов).

В двух регионах России эта проблема стоит особенно остро. Первый — это портовые регионы. В Приморском крае, чья столица, город Владивосток, является самым крупным тихоокеанским портом России, зарплату задерживают чаще всего. На его долю приходится 21,2% от общей суммы задолженности по стране. Второй регион — это Сибирь.

Значение этих задолженностей заключается не в их размере в абсолютных цифрах. Важнее всего, где именно российские рабочие не получают оплату за свою работу. Это указывает на гораздо более серьезную проблему.

Российская экономика остается чрезвычайно регионализированной. Более одной пятой материальных ценностей России приходится на Москву и окружающие ее районы. Центральное правительство сохраняет единство Российской Федерации, перераспределяя материальные ценности регионам.

Регионами, которые в большей степени подвержены экономическим проблемам, являются портовые и внутренние регионы. Портовые регионы страдают, потому что торговля для портовых городов — это кислород, необходимый им для жизни. (А цены на нефть, являющуюся главной статьей экспорта России, уже долгое время находятся на низком уровне.) Внутренние районы страдают, потому что центральное правительство выделяет им слишком мало средств.

Все это ставит Москву перед очень сложным выбором: жесткая экономия или сокращение расходов на оборону.

Карта задолженностей по зарплатам свидетельствует о том, что модель Geopolitical Futures достаточно точная. Если модель точная, вероятность того, что прогноз окажется верным, является высокой.

Банковская система России

Падение мировых цен на нефть негативно сказалось на российской банковской системе. Число заявлений вкладчиков на выплату страховки по их вкладам существенно выросло. В некоторых регионах начался настоящий банковский кризис.

К примеру, в Татарстане крупнейший банк в этой республике приостановил работу в декабре. Это лишило вкладчиков и коммерческие компании доступа к финансированию. В результате работники перестали получать зарплату, а число банкротств выросло. Ситуация оказалась настолько серьезной, что центральному правительству пришлось вмешаться.

[…] лицензий лишились более 100 банков. Само по себе это не может прояснить картину. Российские банки, возможно, находятся под мощным давлением. Но тот факт, что размеры главного фонда, которым пользуется российское агентство по страхованию вкладов, сократились на 75% за последние два года, придает этому аргументу дополнительный вес.

Вполне возможно, что Россия сейчас приводит в порядок свою банковскую систему. Это означает, что сейчас ей необходимо избавиться от банков, замешанных в нелегальной деятельности. Однако в свете других негативных факторов первое является более вероятным.

Протесты в провинции

Экономические трудности могут привести к социальным беспорядкам. В российской провинции уже были зафиксированы небольшие протестные акции. Подобные небольшие акции прошли также и в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. На карте отмечены все места, где были зафиксированы протестные акции.

Здесь необходимо отметить два момента. Во-первых, ни один из этих протестов не демонстрировал признаки более широкой национальной организации. Во-вторых, все они были небольшими по своим масштабам (зачастую около 100-200 участников). Они, конечно, важны, однако их значение не стоит переоценивать. Российская провинция не собирается поднимать бунт.

Между тем в России наблюдаются очевидные признаки недовольства. Это указывает на тревогу в связи с сокращением заработной платы, задержками в выплате зарплат и уменьшением социальных льгот. Эти незначительные события являются тревожными звоночками, предвещающими проблемы, которые могут возникнуть у российского правительства в будущем.

Чистки

На карте также нашли отражение данные о чистках в политических кругах и в службах безопасности, санкционированных режимом президента Владимира Путина. Российские СМИ назвали эти меры «масштабной политической перестановкой».

Цель этих чисток — избавиться от потенциальных конкурентов и заменить их верными людьми. 6-7 февраля губернаторы Пермского края и Бурятии были вынуждены уйти в отставку. Деловое издание «Ведомости» сообщило, что в ближайшее время в регионах, отмеченных на карте, произойдут новые перестановки и отставки.

В отличие от задолженностей по зарплатам, эти чистки не ограничиваются какими-то конкретными регионами. Некоторые из них находятся в Сибири, некоторые — на Кавказе, часть — в непосредственной близости к Москве. Тот факт, что Путин настолько неуверен в прочности своего положения, что он проводит подобного рода чистки, о многом говорит.

В скором времени в России пройдут президентские выборы. Вероятнее всего, они состоятся в 2018 году. Подобно президенту Китая Си Цзиньпину, который использует борьбу с коррупцией в качестве предлога для того, чтобы избавиться от своих соперников накануне своего переизбрания, Путин тоже укрепляет свое положение, прикрываясь необходимостью бороться с коррупцией.

Чистки не ограничиваются губернаторами. Путин также избавился от нескольких генералов в Министерстве внутренних дел, а также в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Эти министерства отвечают за те силы, которые используются для поддержания общественного порядка и подавления протестных акций.

Необходимо убедиться в преданности этих министерств, прежде чем возникнут серьезные проблемы. Как сообщает информационное агентство «РИА Новости», всего своих постов лишились 16 генералов, двое из которых вообще ушли с военной службы.

Неизбежные события

Прогнозы Geopolitical Futures вовсе не означают, что России угрожает неизбежный крах. Ни один из этих факторов сам по себе не указывает на точность прогноза Geopolitical Futures. Они просто указывают на слабые места России. И они также объясняют, почему Путин, который всего несколько месяцев назад гордо выступал на мировой арене, сейчас на время замолчал.