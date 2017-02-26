«Мы уже не на кухнях, мы - на улицах!» 14 26.02.2017, 20:07

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Фото: tut.by

Cамая массовая акция протеста рассерженных белорусов прошла в Витебске.

Тысячи человек вышли 26 февраля в центр Витебска с протестом против налога на «тунеядство». Участники акции собрались на площади Победы, а потом прошли через весь город к площади Ленина. Всю дорогу, примерно 2,5 км, люди скандировали: «Нет декрету № 3! Лукашенко, уходи!», «Жыве Беларусь!», «Свободу!». Милиция не вмешивалась в происходящее. Через два часа акция мирно завершилась, сообщает tut.by.

Народ начал подтягиваться к площади Победы уже где-то к 11.40. Это были как молодые горожане, так и люди пожилого возраста. Некоторые приходили дружескими компаниями или семьями. Поддержать витеблян решили и некоторые жители других городов области, кое-кто приехал и из столицы. Кто-то взял с собой детей, а кто-то вывел на прогулку домашних питомцев.

Фото: tut.by

На площади находились сотрудники силовых структур в штатском.

В толпе выделялись люди с бело-красно-белыми флагами, зонтами, а также плакатами. Жительница Орши Любовь Николаевна держала картонную табличку с надписью «Досыць угінаць народ».

— Я пришла сюда, чтобы мне не было стыдно перед своей внучкой. Мне дети говорят: «Зачем ты его выбирала?». Первый раз выбирала Шушкевича. Второй раз — Лукашенко. Но я голосовала, что выбираю его на 4 года, но не на 25! — поделилась оршанка.

Фото: tut.by

Конкретных организаторов у акции не было. О времени, месте и цели сегодняшнего митинга объявили сами горожане неделю назад: 19 февраля на главную витебскую площадь пришли около 250 человек, несогласных с введением налога на тунеядство. Перед тем как разойтись, они решили, что придут на площадь Победы в 12 часов следующего воскресенья — чтобы собрать подписи за отмену декрета о «тунеядстве». Информацию об этом, которая появилась в СМИ, активно поддержали соцсети.

Фото: tut.by

За несколько дней до предполагаемой акции стало известно, что на площади Победы свое мероприятие запланировали и местные власти. Сайт горисполкома сообщил, что с 11 до 14 часов 26 февраля здесь пройдет гуляние, посвященное Масленице. Раньше этот праздник в Витебске никогда не отмечали на площади Победы.

В начале первого, когда на площади собралось около 200−300 протестно настроенных горожан, кто-то подал идею:

Фото: tut.by

— Давайте перейдем на противоположную, мемориальную, сторону площади Победы, чтобы не мешать детям, которые пришли отмечать Масленицу, и не смешиваться с гуляющей публикой. Надо, чтобы нас было видно!

Предложение поддержали — все тут же спустились в подземный переход и оказались на другой стороне площади. Постепенно количество протестующих увеличивалось. Толпа заняла практически все ступени лестницы, ведущей к «Трем штыкам». Люди также стояли между двумя памятниками партизанам. По разным оценкам, собралось от 1 до 1,5 тысячи человек.

Фото: tut.by

Горожане и сами поразились, что их так много.

— В Витебске, наверное, сейчас революция начнется, — удивленно произнес кто-то.

Звучали призывы к отставке правителя, жалобы на маленькие зарплаты и пенсии, невозможность найти работу. Параллельно шел сбор подписей за отмену декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Фото: tut.by

— Символично, что витебляне вышли именно на площадь Победы. В Великую Отечественную люди добровольцами шли на фронт. И вот точно так же — добровольцами — люди пришли сегодня сюда, чтобы защищать свои права, — сказал витебский правозащитник Павел Левинов.

Примерно через полчаса всем объявили: «Идем на площадь Свободы!». И народ двинулся вперед.

Люди организованно шли по четной стороне улицы Ленина. По пути они кричали: «Жыве Беларусь!» и «Нет декрету № 3! Лукашенко, уходи!».

Фото: tut.by

На улице Ленина к митингующим присоединялись другие горожане. Не исключено, что в шествии в этот момент участвовало около 3 тысяч человек.

Колонна представляла собой впечатляющее зрелище: когда ее голова приблизилась к ратуше, середина еще только подошла к «синему дому», а хвост был далеко-далеко позади. С уверенностью можно сказать, что это первая такая масштабная протестная акция в Витебске в истории суверенной Беларуси.

Фото: tut.by

Для пропуска колонны на перекрестке возле площади Свободы сотрудники ГАИ остановили движение по улице Замковой и проспекту Фрунзе.

Участников шествия активно поддерживали автомобилисты — водители приветственно сигналили, некоторые даже в такт лозунгу «Жыве Беларусь!». Кстати, возникло ощущение, что трафик в полдень воскресенья на улице Ленина был больше, чем в обычный выходной. Возможно, кто-то поддержал акцию и таким образом — на автомобиле.

Фото: tut.by

Поскольку площадь Свободы была занята машинами и не могла вместить около 2 тысяч человек, люди двинулись дальше. На некоторое время народ остановился возле ратуши, но и Ратушная площадь была маленькой для всех протестующих.

Тогда пошли дальше — к площади Ленина. Не обошлось без инцидента: один из пенсионеров сломал древко бело-красно-белого флага, который нес молодой человек. Но это не помешало парню продолжить шествие, пусть и с укороченным штоком.

На площади Ленина начался стихийный митинг. Под памятником Ленину разлилось людское море — примерно 1,5 тысячи человек.

Фото: tut.by

Импровизированной трибуной стали ступеньки филармонии. Первые минут 10 народ просто выпускал пар, скандируя: «Свободу!», «Зарплату!», «Баста!», «Нет декрету № 3! Лукашенко, уходи!», «В отставку!».

— Мы 23 года уже быдло! Хватит! Отработал 23 года — все, пусть уходит, — кричали люди.

После того как в очередной раз народ проскандировал «Жыве Беларусь!», один мужчина закричал: «Слава России!». Но его никто не поддержал. «Что, россиян здесь нет?» — возмутился тот и замолчал.

Было видно, что многие люди впервые на уличной акции, не все даже знали, как правильно произносить лозунги (вместо «Жыве Беларусь!» говорили «Хай жыве Беларусь!»), но учились на ходу.

Прозвучало объявление:

— Собираемся на том же месте и в тот же час — на площади Победы в 12 часов дня — 25 марта, на День Воли! Пусть власть видит, что мы не боимся, что мы — народ, а не быдло!

Сбор подписей за отмену декрета № 3, которую начали на площади Победы, продолжили и на площади Ленина. Присутствующим объявили, что те, кто не смог подписаться на акции, могут сделать это, придя по адресу: улица Замковая, 4, профком РЭП (работников радиоэлектронной промышленности).

Рупора у ораторов не было, поэтому им приходилось громко кричать, чтобы их слышали.

— Чиновники все одеты, обуты, у них есть машины, дачи… Они жируют. А мы? Сколько можно терпеть эту несправедливость? Наши деды и прадеды отстояли страну от фашистов, чтобы мы вот так жили? Я пришла сказать — так неправильно жить! — возмущалась молодая женщина. — Уважаемый Александр Григорьевич, устали люди. Уступите путь, место, дорогу молодежи, чтобы наши мужья не уезжали далеко (в поисках работы. — Прим.). Дайте им работу! Вы это прекрасно знаете, но играете клоуна и циркача, который не хочет снять маску.

Фото: tut.by

Из толпы слышалось:

— Лукашенко уже и шоколад выпускает — под названием «Президент»! Ему сладко жить, а народу горько!

— Я готова уже пойти и горшки мыть, но даже такой работы нет! Ищу-ищу, но нигде не устроиться. И при этом меня считают тунеядкой.

— Я на прошлые выборы не пустил свой подъезд, удержал людей. Но нам нужны наконец нормальные — то есть честные демократические выборы!

— Вот мы с вами тут собрались, нас много. Но какой смысл? Что дальше? Хочется конкретики, — обратился к народу молодой мужчина.

— Как какой смыл? Власти увидят, что мы уже не на кухнях, мы — на улицах, — парировала одна из женщин.

— В прошлое воскресенье нас было меньше, а сегодня — уже вон сколько! И мы не зря собрались: люди показали, что у них пропал страх.

Но далеко стоящие почти ничего не слышали из того, что говорят ораторы. Через полчаса, видя, что не происходит никаких действий, люди стали расходиться, причем большими группами. К 13.30 возле филармонии осталось не более полутысячи. А к 13.45 — примерно 40−50 самых стойких.

Фото: tut.by

— Мы былі непадрыхтаваныя — не было гукаўзмацняльніка, тэхнічных сродкаў, — призналась журналистам координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» в Витебской области Татьяна Северинец. — Трэба пасыпаць галаву пеплам, што я не верыла людзям. Не верыла, што прыйдзе столькі. А яны самаарганізаваліся. Але прачнуліся яны толькі тады, калі іх «дастала». Мне вельмі прыкра, што на плошчу іх вывеў страўнік. Але, калі столькі людзей выйшла, — то гэта ўжо не страўнік. Гэта ўжо — людзі, вочы ў іх зусім іншыя. У чалавеку прачнуўся чалавек. Зараз многія пытаюцца: «Што рабіць?» Думаю, што 25 Сакавіка мы збярэмся вялікай колькасцю. Маладыя стануць за сябе, бацькі - за сваіх дзяцей. Адзін — за аднаго і ўсе — за ўсіх.

Акция прошла мирно, сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в происходящее.