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В понедельник ожидается до +9 градусов

  • 26.02.2017, 21:15
  • 7,405

В ближайшие сутки, 27 февраля, в Беларуси ожидается облачно и местами туманная погода.

Ночью и утром на большей части территории синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем преимущественно по северной половине ожидаются небольшие осадки, в основном в виде дождя.

Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер будет западный, порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем ожидается от 1 до 7 тепла, а на юго-западе — до плюс 9, сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Также синоптики обращают внимание на то, что в связи с потеплением на водоемах тоньше и ломается лед, поэтому ходить по нему опасно.


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