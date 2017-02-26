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Опрос: Макрон обойдет Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции

  • 26.02.2017, 21:26
Эммануэль Маркон

Об этом говорят данные опроса, проведенного институтом Odoxa.

Независимый кандидат в президенты Франции экс-министр экономики Эммануэль Макрон может обойти лидера правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Odoxa.

По данным опроса, Макрон может обойти Ле Пен во втором туре с результатом в 61% голосов против ее 39%.

При этом, по результатам опроса, Ле Пен по-прежнему лидирует в первом туре голосования с 27%, в то время как Макрон в первом туре должен набрать 25%, а Фийон – 19% голосов.

Выборы президента страны пройдут во Франции весной 2017 года: первый тур запланирован на 23 апреля, второй – на 7 мая.

Фийон возглавлял правительство Франции с 2007-го по 2012 год. В ноябре 2016 года 62-летний француз стал победителем праймериз правоцентристской оппозиции.

Марин Ле Пен заявляла, что в случае победы на выборах инициирует выход Франции из Европейского союза и наладит отношения с Россией.


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