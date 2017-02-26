Как белорусы осваивают зимнее плавание, которое первыми признали спортом 26.02.2017, 21:38

Фото: tut.by

Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания образована в 2015 году.

Tut.by рассказывает об астматике Алексее Селезневе и бывшем пловце Дмитрии Кошеле, жизнь которых зимнее плавание делает лучше. Первый поправил здоровье и даже выступил на первенстве планеты, а второй побеждал на этапах Кубка мира в спорте для моржей.

«Была вторая группа инвалидности, а сейчас — третья»

Алексей Селезнев и Дмитрий Кошель соревнуются в разных возрастных группах, поэтому если и пересекаются на соревнованиях по зимнему плаванию (в наших широтах температура воды должна быть не ниже +2 °C. — Прим. ред.), то только в эстафетной гонке.

— Дима единственный в нашей команде из числа профессионалов, поэтому результаты у нас скромные, а состав, конечно, интересный, — говорит Алексей. — В нем собраны первые участники от Беларуси на зарубежных турнирах по зимнему плаванию: Дима, Владимир Шульган, Анастасия Воверис и я. Я стал первым, кто представил страну на чемпионате мира. Он проходил в марте 2016 года в Тюмени. Соревнования собрали 1275 пловцов из 42 стран в возрасте от 9 до 92 лет и прошли с размахом, так как проект поддержал один из местных депутатов.

На первенстве планеты Селезнев показал 18-й результат на дистанции 25 метров брассом и 22-е время на дистанции 25 метров вольным стилем в категории 40−44 года. Это притом, что несколько лет назад плавание Алексея решало лишь задачу не утонуть.

— Хвастаться, конечно, нечем, — признается житель Столбцов. — Однако для меня, когда лезу в прорубь, главное — оздоровиться. А плавание — классный способ. Соревнования собирают много людей: спортсменов, болельщиков и прессу. Настоящее событие, пропагандирующее здоровый образ жизни.

Алексей — астматик. Спорт в его жизни начался с карате в подростковом возрасте, когда он активно пользовался ингалятором. Короткая пробежка уже считалась испытанием. Потом был период занятий в тренажерном зале и переход к моржеванию.

— Начинал, имея вторую группу инвалидности, что соответствует тяжелой форме астмы. Сейчас у меня третья группа. Ингалятором пользуюсь в профилактических целях дважды в день, а в остальное время острой необходимости не ощущаю. Считаю, что поправить здоровье удалось именно благодаря закаливанию, хотя люди с моим диагнозом ничем экстремальным не занимаются. Я же таким образом гоню простуды и инфекции, которые могли бы подорвать состояние. Еще закаливание — это прилив позитивной энергии. Хорошее настроение дает организму высокую сопротивляемость заболеваниям.

Кстати, медицинской справки, которая допускает к занятию спортом или в группе здоровья, у меня нет. Врачи не хотят брать ответственность. Говорят: «В случае чего я тебя не знаю». Так что имею возможность соревноваться до тех пор, пока строго не спрашивают.

Фото: tut.by

Закаливаться Алексей начал в 2001 году с того, что окунулся в прорубь реки Неман. В 2004 году из публикации в газете он узнал, что в Минске работает клуб моржей, и решил найти в нем товарищей.

— Интернет к тому моменту не проник в нашу жизнь, поэтому поехал в столицу наобум. Проезжал вдоль Комсомольского озера на автомобиле и высматривал, где же купаются люди. Навернул несколько кругов, но никого не нашел. Остановился под запрещающим знаком, чтобы просить помощи у стражей порядка. За нарушение они меня простили и указали дорогу. На станции ОСВОД увидел объявление о наборе в группы моржей с телефоном Шульгана. С тех пор мы общаемся. Все, что у нас есть сейчас: федерация, домашние старты и смелые планы на этап Кубка мира — личная заслуга Владимира.

Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания образована в 2015 году. С тех пор белорусы в течение зимнего сезона соревнуются преимущественно дома. Нынешний сезон сложен из шести этапов. Все они входят в международный календарь благодаря членству федерации в Международной ассоциации зимнего плавания и проходят на Комсомольском озере в Минске.

Кстати, именно Беларусь стала первой страной, которая официально признала зимнее плавание спортом. Это случилось в конце 2016 года, когда его занесли в национальный реестр видов спорта.

— То есть за два года мы проделали большой путь, — считает Алексей. — Возможно, зашли дальше, чем наши друзья из других государств.

Фото: tut.by

Дважды в плавательной карьере Селезнев выходил на длинные дистанции в зимнем плавании — на февральском этапе Кубка Беларуси и прошлогоднем Кубке Сибири, где не позволили дать ходу назад.

— Когда приехал в Томск, статус соревнования будто бы вырос — стал международным, — иронизирует Алексей. — Местное телевидение рвало меня на части. Настолько им было интересно знать, зачем к ним приехал мужик из Беларуси. Я вел себя достойно, однако допустил одну ошибку — заявился на 100 метров вольным стилем. А такие длинные дистанции никогда не плыл. Ситуация осложнялась тем, что все старты проходили в один день. И после двух «коротких» заплывов нужно было идти на «длинный». Тут еще ведущий представил меня как суперзвезду плавания! Понял, что или я доплыву до конца, или утону. Желание сойти с дистанции появилось после 75 метров, но все-таки нашел силы финишировать четвертым из восьми спортсменов. Когда вышел из воды, кружилась голова. Долго не мог попасть ногами в сланцы. Когда силы вернулись, испытывал эйфорию. Ничего себе! Я сделал это! Теперь подумываю о том, чтобы через пару лет проплыть 200 метров.

«В Таллине и Елгаве брал золото и серебро»

В начале 2000-х Дмитрий Кошель являлся членом сборной Беларуси по плаванию, а с 2005 года перешел к тренерской практике. Сейчас он трудится в Минском областном центре олимпийского резерва по водным видам спорта. Среди учеников — ребята от 14 лет. Среди них финалисты юниорского чемпионата Европы и участники Олимпийских игр — Виктор Вабищевич (Пекин-2008) и Оксана Демидова (Лондон-2012).

— О возможности плавать зимой в открытой воде узнал в управлении Минспорта и туризма Минского района, — вспоминает Дмитрий. — В 2015 году сверху была спущена разнарядка о том, чтобы собрать людей на соревнованиях. Меня попросили сходить, чтобы поставить плюсик в графе об участниках. То есть случилось все спонтанно. Закалки у меня не было. Конечно, это неправильно. К погружению в прорубь организм нужно готовить. Впрочем, в моем случае все прошло гладко.

Фото: tut.by

С той поры 35-летний мужчина регулярно стартует в зимних заплывах. В 2016 году он дважды выбирался на этапы Кубка мира в этом виде спорта.

— Поехал в частном порядке — за свои деньги с благословения председателя федерации Владимира Шульгана. И в Таллине, и в Елгаве брал награды — золото плюс серебро и серебро соответственно. Впрочем, не обольщаюсь. Зачастую участники подобных турниров не являются бывшими пловцами. Получается, уровень любительский.

Кошель побеждает практически во всех заплывах в своей возрастной группе, а победу в общем зачете II открытого Кубка Беларуси по спортивному зимнему плаванию, вероятно, упустит из-за пропуска декабрьского этапа. По срокам он совпадал с соревнованиями его подопечных из центра олимпийской подготовки.

Фото: tut.by

Шульган уверен, что потенциал Дмитрия позволяет быть среди фаворитов в гонке за Кубок мира по зимнему плаванию.

— Предполагалось, что мое участие на международных этапах получит финансирование, однако, как часто бывает, чиновники спустили ситуацию на тормозах. Вот и выходит, что для меня это тоже не спорт высших достижений, а возможность оздоровиться. Хотя в погоне за результатом опускаю голову на воду, что в зимнем плавании не принято. От холода же спасаюсь сразу двумя шапочками для плавания.

Еще одной из отличительных черт зимнего плавания от классического является способ старта. Нырять в ледяную воду необходимости нет. Спортсмены просто в нее погружаются и по команде отталкиваются от бортика. После заплывов они отправляются кто в теплую купель, кто в баню, где дожидаются следующего выхода на дистанцию.

— От 25 метров сильно не замерзнешь, а когда плывешь 50, 100 и больше, обязательно нужно отогреваться, — поясняет Дмитрий. — У нас на соревнованиях устанавливаются бани-бочки, а в других странах пользуются бюджетными вариантами — палатками с печкой. В бане интересно: идут жаркие обсуждения прошедших заплывов и мелкие бытовые споры.

Фото: tut.by

В зимнем плавании есть марафонские дистанции. Их приверженцев Кошель называет чудиками.

— Что сказать, каждый сходит с ума по-своему, — добавляет он. — Кому-то нравится пить, кому-то играть в казино, а кому-то — плавать марафоны в Северном Ледовитом океане или Беринговом проливе. Это не для меня, я же спринтер. Мой максимум — 100 метров.

Алексей Селезнев и Дмитрий Кошель также рассказали об идее провести в Минске этап Кубка мира по плаванию. Белорусской федерацией прилагались усилия для того, чтобы провести его в 2018 году, и спортивное руководство страны инициативу поддержало.

А выбор места для проведения такого турнира сделан превосходный. Это участок реки Свислочь у минского Дворца спорта. То есть площадка, на которой в 2015 и 2016 годах давали старт Минскому полумарафону.

Кроме того, вынашиваются планы провести чемпионат мира в 2020 году.