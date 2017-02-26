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Моуринью выиграл второй трофей с «Манчестер Юнайтед»

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  • 26.02.2017, 22:15
Жозе Моуринью

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка английской лиги. В финале команда Жозе Моуринью переиграла «Саутгемптон» — 3:2.

Финальный матч Кубка английской лиги, состоявшийся в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершился победой «Манчестер Юнайтед» над «Саутгемптоном» со счетом 3:2. Победный гол на 87-й минуте забил шведский нападающий Златан Ибрагимович, оформивший дубль, пишет РБК.

Для Жозе Моуринью этот титул стал вторым с «Манчестер Юнайтед». В августе прошлого года «МЮ» в матче за Суперкубок Англии победил чемпиона страны «Лестер» — 2:1. Автором решающего гола также стал Ибрагимович, отличившийся на 83-й минуте.

В матче против «Саутгемптона» «Манчестер Юнайтед» вышел вперед на 19-й минуте. Прямым ударом со штрафного отличился Златан Ибрагимович. На 38-й минуте манкунианцы удвоили свое преимущество. После поперечной передачи Антони Марсьяля бывший защитник «Спартака» Маркос Рохо перевел мяч на линию штрафной, и Джесси Лингарду позволили пробить в незащищенный угол ворот.

Перед перерывом «Саутгемптон» сократил счет до минимума. После прострела Нэтана Редмонд Маноло Габбьядини освободился от опеки Эрика Байи и на мгновение опередил голкипера «МЮ» Давида Де Хеа.

В самом начале второго тайма итальянский новичок «Саутгемптона», в конце января перешедший из «Наполи», оформил дубль. После розыгрыша углового Габбьядини зацепился за мяч в центре штрафной манкунианцев в противоборстве с Крисом Смоллингом и Байи и точно пробил, поймав Де Хеа на противоходе. Ранее в двух матчах чемпионата Англии итальянец забил три мяча.

Матч катился к дополнительному времени, но на 87-й минуте защитники «Саутгемптона» не уследили за Ибрагимовичем. Андер Эррера навесил на линию вратарской, и швед беспрепятственно пробил головой в упор.

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» в конце мая. С португальским специалистом был подписан трехлетний контракт с возможностью продления до 2020 года. По информации The Telegraph, зарплата Моуринью в «МЮ» составит £12 млн в год. На посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» португалец сменил Луи ван Гала, уволенного сразу после победы в финале Кубка Англии над «Кристал Пэлас» (2:1).

В середине декабря 2015 года Моуринью был уволен с поста главного тренера «Челси», который он в прошлом сезоне привел к титулу чемпиона Англии. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты. «Челси» занимал в таблице чемпионата Англии 16-е место, находясь в одном очке от зоны вылета. До конца сезона лондонцами руководил бывший тренер сборной России Гус Хиддинк, который во второй раз взялся работать с клубом на временной основе. В следующем сезоне команду возглавит нынешний главный тренер сборной Италии Антонио Конте.

Моуринью возглавил «Челси» в июне 2013 года, подписав с клубом четырехлетний контракт. В сезоне-2013/14 он выиграл с лондонцами чемпионат Англии и Кубок английской лиги. После этого португалец продлил соглашение с «Челси» до 2019 года.

Ранее в период с 2004 по 2007 Моуринью уже работал с лондонским клубом, выиграв два чемпионата Англии, Кубок и Суперкубок страны, а также два Кубка лиги. Также он выигрывал национальные чемпионаты с португальским «Порту», итальянским «Интером» и испанским «Реалом». С «Порту» и «Интером» он побеждал в Лиге чемпионов.

Кубок английской лиги. Финал

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» 3:2

Голы: Ибрагимович, 19, 87, Лингард, 38 — Габбьядини, 45+1, 48


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