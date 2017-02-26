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Видеофакт: В Караганде по автомобильной дороге проехал пассажирский самолет

  • 26.02.2017, 22:42
Скриншот: youtube.com

В Караганде автомобилисты сняли на видео самолет, который буксировали по одной из трасс города.

Самолет направлялся в сторону аэропорта в сопровождении полиции. Автомобилю, водитель которого снял на видео нетрадиционное передвижение воздушного судна, пришлось проезжать прямо под крылом самолета.

Видео опубликовано на YouTube-канале Tengrinews.

Ранее Charter97.org сообщал о том, как в Казахстане прямо на автомобильную трассу военные посадили вертолет, чтобы узнать дорогу.


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