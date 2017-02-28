Илон Маск отправит туристов на Луну уже в 2018 году 28.02.2017, 7:55

Илон Маск

Фото: Reuters/Pixstream

В первом недельном полете к спутнику Земли примут участие два космических туриста.

Американская частная космическая компания SpaceX объявила о своих планах отправить в конце 2018 года в недельный полет вокруг Луны двух туристов. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте компании (перевод – РБК).

«Мы рады сообщить, что SpaceX отправит два частных лица в полет вокруг Луны в конце следующего года. <...> Эти люди будут путешествовать в космос, неся надежды и мечты всего человечества, движимые всеобщим человеческим духом первооткрывательства», — говорится в заявлении.

Имена туристов по их же просьбам не разглашаются. Компания отметила, что они уже оплатили большую часть суммы всего полета. Уже в этом, 2017 году они начнут проходить необходимые медицинские тесты и тренировки.

Туристическую миссию планируется провести на грузовике Dragon 2 (Crew Dragon), выводить его на орбиту будет ракета-носитель тяжелого класса Falcon Heavy. Это новые для SpaceX космические аппараты, которые в настоящее время еще находятся в разработке и тестируются в пилотных режимах. Первые полеты Dragon 2 и Falcon Heavy намечены на 2017 год.

Последней туристической космической программой, которую анонсировала SpaceX, была марсианская миссия Interplanetary Transport System. Этот проект основатель компании Илон Маск называет основной целью частной космонавтики. Согласно планам компании, на Марсе необходимо основать поселение. Это, пояснил Макс, необходимо человечеству для того, чтобы стать межпланетным видом. Первые полеты должны пройти после 2020 года. К 2035 году компания нацелена направить свою самую короткую миссию к Марсу, поскольку пусковое окно в это время будет минимальным — 80 дней.