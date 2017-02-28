В Киеве обрушился Шулявский мост
- 28.02.2017, 7:59
Движение в столице Украины ограничено.
В Шевченковском районе Киеве обвалилась часть Шулявского моста. Об этом liga.net сообщили в отделе коммуникации киевской полиции.
"Можем подтвердить, что от моста отвалились несколько глыб", - сообщили в пресс-службе.
Поданным канала ICTV, мост продолжается обрушаться. Также сообщается, что обломки моста повредили одну машину.
Движение в направлении проспекта Победы ограничено, перекрыто движение по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста.