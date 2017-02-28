Медики разработали простой супер-рецепт от гриппа и простуд 9 28.02.2017, 8:46

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Чудесный коктейль из обычных продуктов укрепит иммунитет ранней весной.

В осенне-зимнее время и ранней весной укрепление иммунитета становится для каждого из нас главной задачей, ведь заболеть можно легко и незаметно. А вот если мы будем укреплять свой иммунитет при помощи полезных и вкусных рецептов, то никакой грипп нам не будет страшен, пишет издание orthodox.od.ua.

Медики советуют всем взять на вооружение этот чудесный зимний коктейль с тыквой для укрепления иммунитета. Ингредиенты его очень простые, а на приготовление понадобится всего лишь 10 минут!

Итак, нужно взять: 200-300 грамм тыквы, 150 грамм меда, 1 корень имбиря, 1 лимон и 1 лайм (можно просто 2 лимона) и 150 грамм сахара.

Лимон и лайм нужно обдать кипятком, для того, чтобы ушла горечь. Затем очистить имбирь и тыкву, нарезать их кусочками для измельчения в блендере. Если вы не любите имбирь, то можно положить его меньше, но хотя бы небольшая его часть должна присутствовать в коктейле. Далее режем лимон и лайм, избавляясь от косточек. Кладем все ингредиенты в блендер, добавляем туда сахар и мед.

Перемалываем все до однородной массы и получаем чудо-коктейль для здоровья и прекрасного самочувствия. Хранить в холодильнике его можно очень долго. Можете употреблять его как добавку к оладьям, блинам, печенью, так и просто кушайте как десерт.

Это «лекарство» поможет укрепить иммунитет и защитит вас от простуды и гриппа.