На кобринском рынке больше полугода торгуют одеждой под расписку 10 28.02.2017, 8:59

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С лета 2016-го многие ИП идут навстречу обедневшим из-за кризиса горожанам.

Еще лет пять назад на местный «большой» рынок в выходные дни приезжали не только из близлежащих населенных пунктов, но и из соседних районов. Популярность этой торговой площадки объяснялась просто. Во-первых, в отличие от непродовольственных рынков других райцентров Брестчины, тут имелся богатый выбор. Во-вторых, по сравнению с рынками Бреста кобринские цены на одежду и обувь были на порядок ниже, пишет «Вечерний Брест».

Нынче рыночная торговля практически замерла. О приезжих покупателях уже и речь не идет, свои и то редко заглядывают. Заметно поредели и ряды продавцов. Часть индивидуальных предпринимателей, занимавшихся реализацией продукции легпрома импортного и отечественного производства, просто покинули бизнес. Оставшиеся за прилавком изыскивают варианты, чтобы как можно быстрее освободиться от товара.

– Оборота никакого, у горожан просто нет денег. Покупают только самое необходимое, когда другого выхода нет. Скидки теперь мало кого привлекают, мы же не можем уменьшить цены вдвое… И без того в убытках сидим. Потому сегодня часть предпринимателей торгует в рассрочку, я в том числе. Между прочим, на подобный шаг пошли не только кобринские «ипэшники». Родственник моей соседки в Березе так же торгует, – рассказывает Марина, работающая на местном рынке около десятилетия.

Мера эта вынужденная, но взаимовыгодная. Чтобы не пропасть поодиночке, стоящие по обе стороны прилавка научились договариваться. В результате малообеспеченные кобринчане имеют возможность купить нужную вещь и растянуть расчет за нее на пару месяцев: не так сильно бьет по семейному бюджету. С другой стороны, и ИП не в таких минусах: товар не лежит месяцами; деньги пусть и частями, но поступают.

– А обмана не боитесь?

Говорят, что пока пролетов не было. Бывали задержки с возвратом долга, но об этом предупреждали. По словам одного предпринимателя, товар «под обязательство» дают не всем и не всегда. Заезжему покупателю на такую услугу рассчитывать не стоит, догоняй его потом по городам и весям.

Впервые кобринские предприниматели рискнули на торговлю в рассрочку перед началом учебного года. «Тогда родители массово закупались к школе. Даже если в семье только один ученик, траты большие, а если их двое-трое… Раз кто-то попросил «на крестик» школьный костюм, потом три пары детской обуви кому-то нужно было. Я на рынке не первый год, сразу вижу – кто действительно нуждается, а кто хитрит. Вначале с опаской на рассрочку шли, мало ли… Мы ж не бегали к нотариусу заверять каждую расписку, так что риск был», – поясняет Виталий с 8-летним стажем в сфере индивидуального предпринимательства.

Как правило, рассрочку просят на пару месяцев. Получая товар, оставляют письменное обещание уплатить в срок. Естественно, что сделка состоится только при наличии у покупателя паспорта. Это подтвердила и молодая женщина, которая принесла финальную сумму Марине за куртку, купленную еще в декабре прошлого года.

– Наша семья на рынке уже неоднократно отоваривается в рассрочку и без переплаты. Знакомые рассказали о такой возможности, а мы воспользовались. Кобрин – город небольшой, это нас и выручает. Мы знаем продавцов в лицо, они знают нас. Уверены друг в друге: нам не продадут некачественную вещь, мы в свою очередь рассчитаемся в оговоренный срок. Все это, конечно, не от райской жизни, но кому сегодня легко? – комментирует ситуацию покупательница.