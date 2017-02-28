Какими еще поборами власти хотят обложить автомобилистов? 33 28.02.2017, 9:09

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Минтранс собирается «усовершенствовать» дорожный сбор.

Чиновники вновь задумались о том, как правильно собирать с автомобилистов деньги на ремонт дорог.

В конце февраля руководитель «Минскоблдорстроя» Денис Степанов предложил пересмотреть систему сбора транспортного налога и включать его в стоимость топлива, объяснив это тем, что такая схема более оправдана – «чем больше человек ездит, тем больше он и платит».

Позже на такую идею в эфире телеканала «Беларусь 1» первый заместитель министра транспорта Алексей Авраменко. Чиновник отметил, что «нынешний механизм может быть усовершенствован, но речи не идет о включении дорожного сбора в цену топлива».

Придется ли белорусским автомобилистам вновь раскошелиться?

Сухов: Ставки транспортного налога будут расти

Представитель объединения «За авто» Федор Сухов считает, что как-либо усовершенствовать существующую модель власти вряд ли смогут.

– Переносить транспортный налог в цену топлива они не станут, так как это будет нонсенс – ведь туда уже включен акциз. В этом случае в цене топлива будет сразу два налога на дорожные нужды, – отмечает эксперт в комментарии «Завтра твоей страны».

Тем не менее, собеседник уверен, что чиновники будут поднимать ставку налога, потому что «бюджет трещит по швам».

– Слова об усовершенствовании – это повод затянуть время. У нас есть система BelToll, и если использовать те деньги, которые она приносит, можно покрыть всю страну первоклассными дорогами, – считает Федор Сухов.

Собеседник замечает, что с 2013 года состояние дорог стало существенно ухудшаться.

– Достаточно отъехать на 100 километров от Минска и свернуть с трассы – и вы увидите, что с дорогами вообще беда. Я знаю несколько населенных пунктов, которые еще с советского времени имели асфальтовое покрытие, сейчас там ехать нельзя, а народ едет по обочинам, – подчеркивает представитель объединения «За авто».

Ковалкин: Платить штраф выгоднее, чем пошлину

По мнению руководителя проекта «Кошт урада» Владимира Ковалкина, белорусские власти могут прибегнуть к техническим новшествам, чтобы увеличить собираемость транспортного налога.

– Они могут, к примеру, поставить автоматические регистраторы для считывания номеров, чтобы из потока можно было выбирать машины, не прошедшие техосмотр – и, соответственно, выписывать им штрафы, – говорит эксперт.

Более того, чиновники могут увеличить штрафы, чтобы у людей было больше стимулов платить пошлину, чем штраф.

– Сегодня платить штраф выгоднее, чем пошлину, поэтому около 30% не проходят техосмотр, просто потому что не видят в этом никакого смысла, – отмечает экономист.

Власти Беларуси, начиная с 2007 года, когда был отменен налог с продаж топлива, который шел в Дорожный фонд, приняли решение заменить его акцизом.

– Сначала акциз шел в бюджет и затем на дороги. Тем не менее, позже эти деньги стали пускать на другие нужды. То есть, людей просто обманули, — поясняет Владимир Ковалкин. — Потом появилась дыра в бюджете и возникла необходимость вводить пошлину за допуск к движению. Но и это не конец истории. Если президент лично сказал о том, что вся эта пошлина пойдет на строительство дорог и капремонт, то сейчас деньги оттуда идут и на текущий ремонт. То есть, средства начинают распыляться на нецелевые нужды.

При таком подходе ни о каком качестве дорог говорить не приходится, резюмирует собеседник.