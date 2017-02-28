Жители Столинщины везли в Беларусь более двух тонн украинского сала 26 28.02.2017, 9:27

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Груженый салом УАЗик пограничники искали с помощью болотохода.

Незаконное перемещение через границу более двух тонн сала предотвратили сотрудники Пинского погранотряда.

Как сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета, во время патрулирования местности на болотоходе вблизи деревни Кошара были обнаружены следы автомобилей, ведущие в направлении границы с Украиной.

При отработке маршрута нарушителей пограничники в результате преследования задержали груженый УАЗ под управлением 58-летнего жителя Столинского района. Во время осмотра пограничной полосы выявлены признаки перегруза через границу с украинской стороны и место разворота еще одного автомобиля.

В результате поиска и преследования вскоре был задержан внедорожник Opel Monterey, в котором находилось двое жителей Столинщины. Молодые люди также перевозили сало без каких-либо документов.

В общей сложности пинские пограничники изъяли у контрабандистов 63 мешка, в которых находилось 2,2 тонн свиного сала. По данному факту проводится проверка, по завершении которой будет установлена мера ответственности граждан.