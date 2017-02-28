Улицу напротив посольства РФ в Вашингтоне могут назвать в честь Бориса Немцова 3 28.02.2017, 9:49

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С таким предложением выступил сенатор Марко Рубио.

Американский сенатор Марко Рубио представил законопроект о переименовании улицы напротив посольства России в Вашингтоне в честь российского политика Бориса Немцова. Об этом говорится в заявлении на сайте сенатора, передает РБК.

«Два года назад Борис Немцов был убит на мосту в Москве в поле зрения Кремля, и никто не был привлечен к ответственности», — говорится в заявлении сенатора.

Рубио предложил назвать улицу в столице США «Борис Немцов Плаза» в честь убитого политика «и всех россиян, борющихся за свои демократические права». По его мнению, улица Немцова будет напоминать о том, что «голоса диссидентов продолжают звучать и защитники свободы не будут молчать».

Сенатор также пообещал, что «будет продолжать работать над тем, чтобы лица, ответственные за убийство [Бориса Немцова], были привлечены к ответу».