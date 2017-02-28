Эксперты: Лукашенко оказался в тупике из-за российской нефти 27 28.02.2017, 9:59

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Альтернативных вариантов для диктатора в нефтегазовом споре не существует.

Беларусь и Россия более года не могут решить нефтегазовый конфликт, в результате которого белорусский бюджет терпит миллиардные убытки из-за недозагруженности нефтеперерабатывающих предприятий. Белорусская сторона пытается найти альтернативу поставкам нефтяного сырья из России, однако варианты не гарантируют такой же прибыльности, какую дает импорт российской нефти, пишет DW.

Сокращение поставок

Из-за газового конфликта Россия в 2016 году сократила поставки своей нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) с необходимых им 24 миллионов тонн в год до 18 млн тонн. Если восточная соседка в нынешнем году уменьшит объем поставок нефти до 16 миллионов тонн в год, то без альтернативы Беларуси не обойтись.

Как отмечает экономический обозреватель Татьяна Маненок, в первом квартале 2017 года Россия согласилась поставить в Беларусь только 4 миллиона тонн нефти вместо 5,8 миллиона тонн по сравнению с первым кварталом 2016 года.

Такое урезание приводит к тому, что деятельность белорусских НПЗ становится почти нерентабельной, ведь, по оценкам специалистов, мощности белорусской нефтянки могут перерабатывать до 30 миллионов тонн сырья в год. Это значит, что белорусским НПЗ нужно изыскать почти в два раза больше нефти, чем готова поставлять РФ, чтобы работать с полной отдачей. Но есть ли такие альтернативы?

Неоправданные ожидания

Беларусь уже пыталась искать замену российской нефти для заполнения своих НПЗ. Это были варианты с поставками сырья из Венесуэлы, Азербайджана, рассматривался даже проект поставок из Канады. Однако все эти варианты не оказались перспективными и более выигрышными по сравнению с российскими поставками.

По словам руководителя белорусского аналитического центра "Стратегия" Леонида Заико, варианты покупки альтернативной нефти могли бы и появиться. Например, если приобретать ее на бирже в Амстердаме. "Но с учетом доставки, при помощи танкеров и потом цистернами, эта нефть обойдется Беларуси дороже. Так что реальной альтернативы российской нефти пока нет", - говорит экономист. Российская нефть дешевле, ближе, и белорусские НПЗ настроены на ее переработку и технически лучше приспособлены для этого.

Эксперт добавляет, что здесь нет проблемы именно между Беларусью и Россией, а существуют противоречия между правителями двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. "Стоит только Лукашенко сказать что-то неприятное для Путина, как Кремль перекрывает вентиль", - обращает внимание экономист.

Так что, по мнению собеседника, на поставки альтернативной нефти, которая смогла бы полностью заменить российскую, рассчитывать не стоит. Заико напоминает, что во время предыдущего конфликта, когда Беларусь также искала альтернативные варианты, она закупала нефть в Венесуэле и Азербайджане по 800 долларов за тонну, в то время как российская обходилась ей в 400 долларов. "По моим подсчетам, тогда на этой замечательной концептуализации Беларусь потеряла порядка полутора миллиардов долларов", - отметил эксперт.

Может ли быть альтернатива?

Экономист Лев Марголин уверен, что в случае, если белорусские власти не пойдут на структурные реформы в экономике, то и альтернативы поставкам российской нефти существовать не будет. Он напоминает, что нефтяная отрасль была и является одним из главных валютных доноров государства. Другой вопрос, насколько серьезно сегодня Минск относится к поставкам нефти не из России.

По мнению эксперта, это сейчас лишь вопрос принципа. Марголин считает, что те объемы, о которых сегодня идет речь (в случае с Ираном это 600 тысяч тонн нефти), не смогут существенно поменять ситуацию на белорусских НПЗ.

Экономист подчеркивает, что речь должна идти о миллионах тонн сырья, а организовать поставки такого объема нефти танкерами и цистернами довольно сложно и дорого. Даже покупка нефти в России при самых неблагоприятных условиях и доставка ее в Беларусь цистернами, а не по нефтепроводу, была бы дешевле, полагает эксперт.

"Вопрос поставок российской нефти в Беларусь - это дело принципа, и здесь все зависит от того, кто кого переупрямит - Лукашенко Путина или наоборот", - говорит собеседник. Поскольку у Москвы аргументов и козырей больше, то в данном споре более успешной окажется Россия.

Главный козырь заключается в том, что в экономическом плане Россия не зависит от Беларуси, добавляет Марголин. "Очень характерное заявление сделал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, который сказал, что если бы они хотели, то могли бы закрыть российский рынок для поставок сельскохозяйственной продукции из Беларуси, и Россия практически этого даже и не заметит. А для Беларуси каждый день этой необъявленной войны означает миллионные потери, причем на недопоставках нефти мы теряем больше, чем бы мы полностью платили за контрактные поставки газа", - подытожил экономист.