«Газпром» повысит стоимость газа для Евросоюза 3 28.02.2017, 10:38

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Фото: РИА «Новости»

Цена повысится почти на $20 за тысячу кубометров.

Экспортная стоимость газа для Евросоюза в текущем году может составить 180−190 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, передает ria.ru.

Он отметил, что в 2016-м европейские страны платили за топливо меньше — порядка 167 долларов за тысячу кубометров. «Европа была, есть и остается приоритетным рынком для «Газпромa», — добавил представитель российской компании.

Доля «Газпрома» на данном рынке, по словам Медведева, растет: в 2015 году она составляла 31 процент, в 2016-м выросла до 34 процентов.

В январе сообщалось, что в начале 2017-го «Газпром» нарастил экспорт газа в Европу на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суточные объемы поставок топлива в этот регион были рекордными из-за резкого похолодания. Потребителям было поставлено 624 миллиона кубометров газа. Предыдущее пиковое значение, также установленное в январе, составляло 621,8 миллиона кубометров.