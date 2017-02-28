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Профсоюз РЭП требует признать декрет о «тунеядцах» антиконституционным

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  • 28.02.2017, 10:54
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Активисты профсоюза начали сбор подписей под обращением в Конституционный суд.

Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) призывал отправить индивидуальное обращение в Конституционный Суд Республики Беларусь (статьи 158-160 Закона «О конституционном судопроизводстве»).

Сбор подписей происходит на сайте zvarot.by.

«Право официального толкования и отмены декрета имеет только тот, кто его издал – Лукашенко. Но после того, как его администрация отказалась от конструктивного диалога о декрете и ответила на наши более чем 23.000 подписей с требованием отмены декрета №3 формальной отпиской, нам остается только обратиться в Конституционный Суд, чтобы он признал декрет №3 неконституционным, что повлечет за собой его отмену.

Декрет №3 нарушает две статьи Конституции Республики Беларусь:

— ст.56 (граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей).

Каждый из нас, финансирует государство, оплачивая многочисленные пошлины, сборы и косвенные налоги.

Нет никакого обоснованного Конституцией и законами нашей страны права принуждать нас к дополнительным выплатам, произвольно выбирая группы лиц, якобы не участвующих в госфинансировании.

— ст.104 (закон не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан).

Декрет №3 принят 02.04.2015, а действовать он начал с 01.01.2015 (!).

Так как дополнительные выплаты явно не улучшают положения граждан, Декрет нарушает ст.104 Конституции, придавая себе обратную силу (начал действовать раньше, чем был принят).

В индивидуальном обращении мы просим Конституционный Суд возбудить по данному обращению производство о признании декрета №3 противоречащим статьям 56 и 104 Конституции Республики Беларусь».


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