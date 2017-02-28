Беларусь за 2016 год снизила импорт нефти из РФ на 20,7% 4 28.02.2017, 11:00

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Экспорт нефтепродуктов из Беларуси также сократился на 22,7%.

Беларусь в 2016 году импортировала из России 18,1 млн тонн нефти, что на 20,7% меньше, чем в 2015 году.

Среднеконтрактная цена импорта нефти составила $2195 за 1 тонну (снижение на 11,6%).

За отчетный период Беларусь экспортировала 1 млн 616,6 тыс. тонн нефти собственной добычи (рост на 0,1%). Средняя цена упала на 18,7% - до $292 за 1 тонну, сообщает interfax.by.

Экспорт нефтепродуктов из страны сократился на 22,7% - до 13 млн тонн. При этом в страны СНГ (в основном в Россию и Украину) было поставлено 4,7 млн тонн нефтепродуктов (рост на 8,4%), в страны дальнего зарубежья – 8,3 млн тонн (снижение на 33,5%). Среднеконтрактная цена экспорта нефтепродуктов была равна $311 за 1 тонну (снижение на 22,8%), в том числе в страны СНГ - $402 за 1 тонну (снижение на 20%), дальнего зарубежья - $260 за 1 тонну (снижение на 29,5%).

За прошедший год Беларусь ввезла 1 млн 718,7 тыс. тонн нефтепродуктов (рост на 4%) по средней цене $329 за 1 тонну (рост на 6,3%). Почти весь объем импорта пришелся на страны СНГ.

Импорт российского природного газа уменьшился на 0,8% - до 18,6 млрд кубометров, цена снизилась на 5,4%, до $137 за 1 тыс. кубометров.

Экспорт энергетических товаров из Беларуси за 2016 год в денежном выражении сократился на 38,7% - до $4 млрд 611,5 млн, импорт - на 20% до $7 млрд 296,7 млн. Таким образом, в торговле энергоносителями в прошедшем году сложился дефицит в размере $2 млрд 685,2 млн.