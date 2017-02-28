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Иван Кирчук впервые выступил в Гродно с уникальным моноспектаклем

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  • 28.02.2017, 11:15

Слушатели гродненских курсов «Мова Нанова» стали первыми, кто услышал и увидел в Гродно моноспектакль под названием «Дарожка мая».

Действие продолжалось почти полтора часа, и музыкант во время этого спектакля использовал несколько десятков различных музыкальных инструментов, передает «Радыё Рацыя».

- Этот спектакль был показан мной много раз за границей. Начинал я его показывать еще в Голландии, но тогда он назывался «Крыж». Для каждой аудитории я имею свой сценарий. Может быть четыре площадки - это Земля, Вода, Огонь и Предки. И на каждой этой площадке звучат и белорусские народные инструменты, и те инструменты, которые приобретались в экспедициях, фестивалях, - Иван Кирчук.

Во время выступления Иван Кирчук переодевался в разные образы и рассказывал разные истории, случавшиеся с ним во многих экспедициях. Кто будет следующим выступающим на курсах - организаторы «Мова Нанова Гародня» пока держат в тайне.


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