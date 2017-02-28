Тысячи белорусов могут остаться без пенсий 17 28.02.2017, 11:30

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Больше 400 предприятий задолжали выплаты в Фонд соцзащиты, от которых зависит страховой стаж сотрудников.

Сейчас минимальный страховой стаж для получения полной пенсии равен 16 годам и будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока не составит 20 лет. В страховой стаж идет только то время, когда вы работали и за вас перечислялись взносы в Фонд социальной защиты населения, из которого нам платят пенсии, пособия и больничные. Так что, казалось бы, если работаешь официально – значит, все в порядке, страховой стаж понемножку копится, пишет kp.by.

Однако на деле ситуация может быть иной. На сайте Фонда соцзащиты есть список из 435 предприятий, которые просрочили свои страховые выплаты. Получается, для их сотрудников ситуация сейчас выглядит следующим образом: они работают, но при этом страховой стаж, от которого напрямую зависит пенсия, им не начисляется, потому что страховых взносов нет.

«Если предприятие погасило задолженность, все эти периоды будут включены в страховой стаж»

Бремя взносов в Фонд соцзащиты в основном ложится на нанимателей. От зарплаты каждого сотрудника в него переводят только 1%, в то время как еще 34% работодатель перечисляет из своего кармана. Получается, предприятию нужно каждый месяц отдавать на страховые взносы сумму, равную трети зарплатного фонда. И это внушительные деньги, особенно если на предприятии работает много сотрудников. Так что если у какой-то организации возникают денежные трудности, то они могут сказаться и на выплатах в Фонд соцзащиты.

В нынешнем списке должников есть предприятия самого разного типа – от мясокомбинатов и металлургических заводов до колхозов и футбольных клубов. Почти каждый третий в этом списке - из Витебской области (всего 150 организаций). На втором месте по задолженностям – Минская область со 146-ю неплательщиками. В столице таких предприятий-должников – 21. А лучше всего дела обстоят в Гомельской области. Там оказалось всего 7 должников по страховым взносам.

- Данные в этом перечне обновляются раз в квартал, когда предприятия подают соответствующую отчетность. Нынешний список актуален на 1 января 2017 года. Не исключено, что за это время многие предприятия успели погасить задолженность по страховым взносам. В таком случае все эти периоды будут включены в страховой стаж его сотрудников, - объясняют в Фонде социальной защиты населения. – Конечно, в этом списке есть и те предприятия, которые находятся в глубоком кризисе. Мы со своей стороны рекомендуем всем гражданам контролировать своих работодателей, особенно в случае, если возникают подозрения относительно их финансовой состоятельности.

«Мы заявлены на банкротство, так что сложно сказать, что будет дальше»

Суммы задолженностей в перечне тоже указаны, и выглядят они внушительно. Самый большой долг – у Молодечненского завода металлоконструкций: 826 483 рубля, или почти 440 тысяч долларов в пересчете по нынешнему курсу! Поговорить с руководством предприятия журналистам не удалось, однако его сотрудники признались, что финансовые трудности действительно есть.

- Я сама в декрете, но коллеги в декабре прошлого года рассказывали, что им на тот момент все еще не заплатили за октябрь. А мне до Нового года каждый месяц на несколько дней задерживали выплату детского пособия. Но сейчас уже все хорошо, выплачивают вовремя, - рассказала одна из работниц завода.

Еще одна организация с солидными долгами – сельскохозяйственное предприятие «АгроСитцы» из Докшицкого района Витебской области. По данным на 1 января, «АгроСитцы» задолжали фонду 715 261 рубль, или 382,5 тысячи долларов по нынешнему курсу.

- Сейчас мы заявлены на банкротство, так что сложно говорить, что и как будет дальше. Финансовые проблемы накапливались годами, людям не платили зарплату… Но теперь все платим месяц в месяц, частично оплачиваем и фонд. Что можем – то платим, будем и дальше погашать задолженность, - прокомментировал директор предприятия «АгроСитцы» Сергей Кучко.

В пятерку самых крупных должников попал и Слуцкий мясокомбинат. Ему нужно доплатить в фонд 590 124 рублей, или 315,5 тысяч долларов.

- В прошлом году у нас были финансовые затруднения. Сейчас с областным фондом согласован и подписан график погашения задолженности. Первый раз получилась такая ситуация, но мы все выплатим, людям можно не переживать, - успокаивают на мясокомбинате.

«Если за вас не платят взносы – идите в суд»

В законе, конечно, предусмотрены наказания для тех, кто задерживается с выплатами в фонд. Все эти санкции – финансовые. Например, за каждый день просрочки по страховым взносам начисляется пеня по ставке, равной 1/360 ставки рефинансирования (сейчас это 0,04%). Кроме того, предприятию-должнику придется заплатить штраф за несвоевременную выплату взносов – 20% от суммы долга. А еще у Фонда соцзащиты есть право без суда взыскать сумму задолженности прямо со счетов организации - если на них, конечно, есть деньги.

Но может ли сам работник как-то защитить себя, если он теоретически окажется в ситуации, когда его предприятие столкнулось с финансовыми проблемами и не может погасить долг по страховым взносам? С учетом того, каким большим теперь должен быть страховой стаж, чтобы получить полную пенсию, значение имеет каждый год работы!

- Все работодатели обязаны своевременно уплачивать страховые взносы в отношении работающих граждан по нормам и в порядке, установленном законодательством о государственном социальном страховании, - подчеркивают в Министерстве труда и социальной защиты населения. – Если гражданин узнает о том, что его работодатель не уплачивает взносы, в первую очередь он должен обратиться непосредственно к работодателю и потребовать уплатить страховые взносы. Если в конечном результате этого не произойдет, гражданин имеет право обратиться в суд.

Как проверить, платит ли ваш работодатель страховые взносы?

Сделать это можно двумя способами. Первый – проверить по тому самому списку должников. Для этого нужно зайти на сайт Фонда социальной защиты населения (www.ssf.gov.by) в раздел «Сбор и уплата страховых взносов», а в нем выбрать пункт «Должники». Помните, что этот перечень обновляется раз в квартал: те, кто полностью погасил задолженность, из него исчезнут, а новые должники - появятся.

Второй способ – запросить выписку с вашего лицевого счета в отделении Фонда соцзащиты по месту регистрации. Выписка – это подробный документ, в котором расписана информация о вашем стаже, перечисленных страховых взносах, выплаченных вам пособиях и так далее. Правда, информация будет только начиная с 2003 года (тогда в Беларуси появился персонифицированный – то есть личный – учет в системе социального страхования). Чтобы получить выписку, достаточно прийти в отделение фонда с паспортом. Она будет готова буквально через десять минут.

Напомним, сейчас минимальный страховой стаж, необходимый для получения полной пенсии, равен 16 годам. Каждый год он будет увеличиваться на полгода до тех пор, пока не достигнет 20 лет к 2025 году. В страховой стаж идут только годы работы. Учеба в вузе, армия, декрет, работа в силовых структурах (при выслуге 20 и более лет назначается специальная пенсия), уход за инвалидом I группы и любые другие периоды без уплаты страховых взносов в нем не учитываются.