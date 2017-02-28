Видеохит: Слон поднял шлагбаум, чтобы перейти железную дорогу

Видеохит: Слон поднял шлагбаум, чтобы перейти железную дорогу2
- 28.02.2017, 11:37
Слон из Западной Бенгалии оказался на редкость сообразительным и культурным.
Видеоролик, появившийся на YouTube, многих заставит улыбнуться, ведь слон, его главный герой, оказался на редкость сообразительным существом, сообщает сайт 120.su.
Кадры, снятые в заповеднике дикой природы в Западной Бенгалии (Индия), показывают, как животное, решившее прогуляться, наткнулось на неожиданную преграду — железнодорожные пути, перекрытые шлагбаумом.
Очевидцы, снявшие слона на видео, рассказали, что он сделал несколько попыток перейти пути, но все они заканчивались неудачно, и животное порядком разозлилось. Именно тогда в голову слона пришла блестящая идея — просто поднять шлагбаум.
Именно это он и проделал, после чего отправился гулять дальше.