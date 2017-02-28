Видеохит: Слон поднял шлагбаум, чтобы перейти железную дорогу 2 28.02.2017, 11:37

Слон из Западной Бенгалии оказался на редкость сообразительным и культурным.

Видеоролик, появившийся на YouTube, многих заставит улыбнуться, ведь слон, его главный герой, оказался на редкость сообразительным существом, сообщает сайт 120.su.

Кадры, снятые в заповеднике дикой природы в Западной Бенгалии (Индия), показывают, как животное, решившее прогуляться, наткнулось на неожиданную преграду — железнодорожные пути, перекрытые шлагбаумом.

Очевидцы, снявшие слона на видео, рассказали, что он сделал несколько попыток перейти пути, но все они заканчивались неудачно, и животное порядком разозлилось. Именно тогда в голову слона пришла блестящая идея — просто поднять шлагбаум.

Именно это он и проделал, после чего отправился гулять дальше.