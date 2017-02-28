закрыть
28 февраля 2017, вторник, 12:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Возврат ворованного Крыма

2
  • Олег Панфилов, ru.krymr.com
  • 28.02.2017, 11:45
Олег Панфилов

Когда-нибудь россияне поймут, что воровать плохо и за это можно получить наказание, которое может стоить развала страны.

Люди делятся на две группы – одна считает, что Россия «навеки вернула» Крым, другая полагает, что Крым вернется в Украину, и произойдет это скоро. Или еще быстрее. Можно сколько угодно иронизировать над теми и другими, но у историков есть неопровержимые аргументы – последние 100 лет Россия возвращает территории – это стало традицией.

Конечно, чтобы появилась традиция возврата, должна быть и традиция захвата. Она древнее, поскольку Россия создавалась с помощью захватов, оккупаций и аннексий. Происходило это с 15 века, с захвата Великого Новгорода и оккупации Новгородской республики, прообраза европейского государства, входившего в сферу интересов Ганзейского союза и благополучно существовавшего 342 года. Потом захватывали поочередно Поволжье и Урал, южные степи и Сибирь, Украину и Балтию, Дальний Восток и Кавказ, Центральную Азию и Польшу. Захват называли «собиранием земель», этот территориальный общак потом и назвали Россией.

При царях-императорах чаще захватывали, но иногда и отдавали, когда проигрывали войны – например, на Дальнем Востоке. Традицию возврата ворованного начали большевики, отказавшиеся от Польши и Финляндии, о чем потом долго сожалели. Польшу в 1944 году вернули, а Финляндию в 1940-м захватить не удалось. Зато прихватили Западную Украину и Беларусь, Молдову и Республику Тыва. Со временем захваченные территории делились по своему статусу на три категории: российские республики, советские республики и «страны народной демократии», то есть, там, где находились советские войска. Была и четвертая категория – нахлебники, страны, находившиеся на финансовом и идеологическом обеспечении СССР – от Кубы до Анголы и Вьетнама.

9 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена, простоявшая 28 лет, разделяя один народ, одну страну. ФРГ быстро оправилась после Второй мировой войны, а ГДР, благодаря советской помощи, была одной из самых жестких социалистических стран, созданных СССР с 1945 года. Советская, а теперь и российская пропаганда поют дифирамбы Горбачеву и Шеварднадзе, тогда главе МИД СССР, что благодаря их «миролюбивой политике» две части страны объединились. Чтобы понять степень миролюбия, достаточно вспомнить советские магазины, которые по своей пустоте не уступали «черным дырам» – Советский Союз доживал последние месяцы, и содержать ГДР уже не было никакой возможности, как и невозможно было удержать немцев, рвущихся на Запад.

А потом была «бархатная революция» в Чехословакии, расстрел Николае Чаушеску, а раньше – Польша с «Солидарностью», Венгрия, Болгария, Монголия. От Советского Союза убегали «братские народы», у которых историческая память оказалась сильнее, чем привязанность к «старшему брату» у многих постсоветских стран. Ушли балтийские страны, на пороге уже стояла Грузия – «общак» рассыпался. У Путина была и пока еще остается задача сохранить и вернуть потерянное – таким же методом и способом, какой был с 15 века, – захват, обман, аннексия, ассимиляция населения. Путин, однако, не рассчитал – метод хотя и старый, условия совсем другие. С марта 2014 года санкции начали менять Россию, как когда-то повлияли на существование СССР.

Санкции стали постепенно менять и отношение к России: год назад созданная детская организация ЕврАзЭС так и осталась во младенчестве, рассыпаясь на глазах. Саммиты СНГ превращены в междусобойчики, на которые приезжают несколько президентов, улыбаются друг другу, говорят дежурные слова, которые больше похожи на тосты, и возвращаются в свои страны, к своим проблемам. ОДКБ – мифическая организация, она давно уже не проводит ни саммиты, ни учения, даже не принимает заявления – чтобы было понятно, жива она или нет. Единственными «живучими» территориями, как ни странно, остаются сепаратистские «государства», у которых сейчас одна цель – выжить, а еще – угадать свое будущее.

Крым – последняя сворованная Россией территория. Крыму тяжелее всего – его оккупация стала поводом для введения санкций, и когда-нибудь россияне поймут, что воровать плохо и за это можно получить наказание, которое может стоить развалом страны. Но в России, как и в Советском Союзе, плохо с исторической памятью, которую вышибали репрессиями и ГУЛАГом – и поэтому население привыкло жить сегодняшним днем, не пытаясь понять, что их ждет в будущем.

Крымчанам было бы полезно знать, что происходит с их «коллегами» – ранее захваченными территориями. В Абхазии – очередные выборы в «парламент», которые сопровождаются скандалами, обострившимися после публикации материалов сурковской почты. Абхазы наконец документально убедились в том, кто ими управляет, а все их лозунги о «государственном строительстве» – блеф, который поддерживается российским бюджетом. Все кандидаты в депутаты говорят по-русски, а желание «возродить» абхазский язык забыты. «Независимая» Абхазия признана только оккупантом – Россией, а также российскими нахлебниками – Никарагуа, Венесуэлой и Науру. В «Южной Осетии» такая же ситуация, только там скоро «президентские» выборы, на которых победит кандидат, которого больше всего любит Кремль и которому даст деньги на поддержание штанов.

Оккупированное Приднестровье оказалось зажатой между Молдовой и Украиной, которая никогда не будет поддерживать сепаратизм на левом берегу Днестра. Эту территорию не признал никто, даже оккупант. Как и в случае с Карабахом, не признанным никем, в том числе и Арменией. Усилия Грузии, Молдовы и Азербайджана не позволили превратить сепаратистские территории в самостоятельные «государства», сколько бы ни старалась Москва и сколько бы не обманывалось живущее там население. Все эти территории находятся в реанимации, к которым подключен аппарат искусственной жизни – российский бюджет. Судя по действенности санкций, бюджет иссякает и осталось еще немного времени, чтобы он высох окончательно. Когда России не будет хватать денег ни на войны, ни на собственное население, наступит коллапс сепаратизма.

Ответить напрямую и с уверенностью, когда вернется Крым я тоже опасаюсь, но верю, что это произойдет. Для уверенности есть несколько причин. Первая – ни одна из стран, даже из остатков дружественных России, не признали аннексию Крыма. Вторая – юридическое обоснование аннексии противоречит международному праву и от этого не отмахнешься. Третье – историческому обоснованию может поверить только сумасшедший, поскольку Крым, как и все другие территории, был захвачен – завоеван, отобран, сворован, как нравится, но он никогда не был этнически русским и никогда добровольно не присоединялся к России. Четвертое – репрессии в отношении коренного населения, а также украинцев могут стать поводом для разбирательства ответственности России в международных судах. Пятое и главное – России в ближайшее время будет трудно, а в перспективе невозможно будет обеспечивать финансирование крымского бюджета из-за санкций и катастрофической ситуации в российской экономике.

Все эти факторы сводят усилия крымской марионеточной власти и Кремля к банальному существованию, но никак не к развитию перспективного региона. Логичнее было бы апеллировать к активистам «русского мира», убеждать их в неизбежности, но они еще какое-то время будут находиться в уверенности, что их мечта будет вечной. Так коммунисты тоже думали на протяжении 74 лет, убеждая советское население в том, что «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить» и «светлое будущее» не за горами.

Берлинская стена строилась из бетона, который разнесли за несколько часов, как только стало ясно, что Германия, а не Горбачев, хочет быть единой. Все годы существования социалистического лагеря поляки и венгры, чехи и румыны не оставляли надежды освободиться от марксизма-ленинизма. Как и грузины, украинцы и молдаване. Таджики в 1991 году начали свою освобождение от коммунистической идеологии, но тогда Кремль спохватился и устроил там гражданскую войну. Тогда было понятно, что на самом деле Советский Союз держался на страхе и лживой идеологии, но по большей части на доходах от продажи нефти и газа. Как только ввели санкции против СССР, он стал разрушаться под валящимися памятниками Ленину и другим вождям.

У меня нет сомнений в том, что Крым вернется в Украину – эта уверенность обоснована историей и событиями последних десятилетий. За воровство наказывают, за вранье порицают, за самообман будет мучать совесть – никакая пропаганда не спасет крымский «русский мир» от необходимости согласиться с этим. И чем быстрее это произойдет, тем легче им будет принимать решение – жить в Украине или воспользоваться возможностью развивать дачные участки в Магаданской области. И главное – понять, что мир уже не будет молча наблюдатель за тем, что вытворяет Путин.

Олег Панфилов, ru.krymr.com


Мнение

Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию