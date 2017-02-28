В Мозыре налоговики ходят по домам всемером 18 28.02.2017, 11:59

Власти уже не знают, как упросить «тунеядцев» заплатить скандальный налог.

Belsat.eu стало известно о том, что налоговики Мозыря ходят по домам и квартирам «тунеядцев», которые не заплатили скандальный налог. Чиновники также заставляют ходить по домам местных учителей.

Первое письмо от читателя пришло в личные сообщения в ok.ru. Он пишет:

«Налоговики уже по квартирам ходят, по семь человек. Сегодня приходили ко мне. [...] Страшно, что будет».

Информацию подтвердили другие мозыряне в этой же социальной сети:

«К моей свекрови приходили месяц назад, сын не работает, [...] осматривали имущество, свекровь возмутилась по поводу описи имущества, ушли, но сказали, что придут с решением комиссии».

Также журналисты получили сообщение в социальной сети «ВКонтакте». Читатель написал, что на срочном собрании по указанию заместителя председателя райисполкома Галюка Феликса Федоровича вызвали на срочное собрание местных учителей.

«В результате их [учителей - прим.] Заставили ходить по «тунеядцам» и расспрашивать, почему они не заплатили налог», - пишет житель Мозыря.

В целом по стране «письма счастья» получили около 470 тысяч граждан. Среди них - матери в «декретном отпуске», студенты, трудовые мигранты, пенсионеры и даже покойники.

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов. На нем были сформулированы требования к власти, ответ на которые белорусы потребуют на Дне Воли 25 марта в Минске.

19 февраля акции протеста прошли в областных центрах Беларуси. Наиболее массовым был Марш в Гомеле, на который вышли несколько тысяч человек.

В воскресенье 26 февраля несколько тысяч рассерженных белорусов вышли на Марши в Витебске и Бобруйске, по несколько сотен – в Барановичах и Бресте.