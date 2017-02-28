Navi снялись для «Евровидения» с Библией Франциска Скорины 28.02.2017, 12:08

Раритетную книгу музыканты получили в архиве Национальной библиотеки Беларуси.

Представители Беларуси на «Евровидении-2017» Naviband устроили фотосессию для конкурса, который пройдет в мае в Киеве. Съемки проходили в одной из столичных фотостудий и в этнографическом комплексе Заславль, с музыкантами работал знаменитый дуэт фотографов Евгения Коноплева и Юлии Лейдик и дизайнер, работающий над образами Naviband, Сергей Веринский.

Библию Франциска Скорины из архива Национальной библиотеки Беларуси музыкантам было разрешено подержать в руках всего несколько минут, сообщает euroradio.fm.

В фотосессии Naviband запечатлели в двух образах: статическом (держа Библию) и эмоциональном (исполняющими песню «История твоей жизни»).

К тому же музыканты почти закончили работу над переработкой аранжировки к конкурсной песни и представят ее в самое ближайшее время.