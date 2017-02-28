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Министр энергетики Литвы: ЕС продолжит бойкотировать БелАЭС

  • 28.02.2017, 12:16
Фото: БелТА

Еврокомиссия будет требовать проведения соответствующих европейским стандартам стресс-тестов.

Европейский Союз (ЕС) не станет возобновлять энергетические отношения с Беларусью до тех пор, пока не будут проведены соответствующие европейским стандартам стресс-тесты на Белорусской АЭС (БАЭС), которая строится в Островце, пишет delfi.lt.

«Я получил от еврокомиссара заверение, что Островец (БАЭС) является политическим приоритетом для Еврокомиссии (ЕК), и сам проект находится под пристальным наблюдением. Он пообещал и в дальнейшем сохранять эту обусловленность возобновления отношений с Беларусью в энергетическом секторе проведением стресс-тестов в полном объеме и соответствием европейским стандартам. Проще говоря, ЕК будет стоять на той позиции, что отношения ЕС с Беларусью в энергетической сфере не могут развиваться до тех пор, пока не будут проведены основанные на методологии ЕС стресс-тесты в полном объеме», - сказал BNS по телефону из Брюсселя министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, который в понедельник встретился с еврокомиссаром по вопросам климатических изменений и энергетики Мигелем Ариасом Каньете.

По его словам, еврокомиссар считает, что стресс-тесты на БАЭС должны быть проведены как можно скорее.

«Тут у нас единая позиция, и стресс-тесты должны быть проведены как можно скорее, потому что это связано с дальнейшей перспективой проекта. В рамках своей компетенции комиссар пообещал, что будет и в дальнейшем осуществлять политический надзор за проектом. На мой взгляд, это обещание в рамках его компетенции максимальное, потому что еврокомиссар четко сказал, что не может быть никакого возобновления отношений в энергетических вопросах, пока не проведены стресс-тесты», - сказал Ж. Вайчюнас. В конце прошлой недели Министерство энергетики Беларуси утверждало, что предоставит ЕК данные стресс-тестов на БАЭС. Литва требует, чтобы Беларусь провела стресс-тесты на БАЭС в самых неблагоприятных условиях в соответствии с методологией ЕС. Между тем Беларусь уверяет, что строительство станции идет с соблюдением требований безопасности. Литовское правительство утверждает, что БАЭС строится в 50 км от Вильнюса без соблюдения стандартов безопасности. На БАЭС будет оборудовано два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй - в 2020. Беларусь отклоняет претензии Литвы и говорит, что на станции будут применяться самые высокие стандарта безопасности.


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