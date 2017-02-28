Россия отказалась задержать подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама 12 28.02.2017, 12:43

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Ким Чен Нам

Фото: Toshifumi Kitamura/AFP

Четыре гражданина КНДР покинули Малайзию и направились в Пхеньян через Москву и Владивосток.

Российские правоохранительные органы отказались задерживать подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама по запросу Южной Кореи. Об этом со ссылкой на неназванный дипломатический источник пишет «Чунан ильбо» (перевод – meduza.io).

Как отмечает издание, после убийства четыре гражданина КНДР покинули Малайзию и направились в Пхеньян через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. Южная Корея направила России запрос на задержание подозреваемых, но в Москве не нашли для этого достаточных оснований.

Российская сторона пока никак не прокомментировала запрос Южной Кореи.

Ким Чен Нам, который приходился старшим братом лидеру КНДР Ким Чен Ыну, был убит 13 февраля в Куала-Лумпуре. Две женщины набросили ему на лицо платок с отравляющим веществом VX — одним из самых сильнодействующих ядов, используемых как химическое оружие.

Полиция Малайзии задержала подозреваемых в исполнении преступления гражданок Индонезии и Вьетнама. Одна из них заявила, что ей предложили поучаствовать в «телевизионном розыгрыше» и заплатили за это 90 долларов. По подозрению в причастности также задержан малайзиец и гражданин КНДР.

По данным южнокорейской разведки, к организации убийства могут быть причастны Министерство госбезопасности и Министерство иностранных дел КНДР, так как полиция разыскивает сотрудников этих ведомств.