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Беларусь поможет Зимбабве обрабатывать алмазы

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  • 28.02.2017, 12:55
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Провалив «модернизацию» экономики у себя, Лукашенко решил «модернизировать» алмазный фонд Мугабе.

Консолидированная алмазная компания Зимбабве (ZCDC) готовится в ближайшем времени получить партию оборудования из Беларуси на сумму 30 миллионов долларов, которое будет использоваться на переработке кимберлитовых алмазов.

Как сообщает газета The Herald (перевод – belaruspartisan.org), поставка осуществляется по кредитному договору через Резервный банк Зимбабве, она направлена на модернизацию алмазодобывающей промышленности.

"Это один из нескольких займов, которые Зимбабве получает от Беларуси для поддержки производственного сектора", — говорится в статье.

Издание уточняет, что дополнительное оборудование позволит перерабатывать алмазы, добытые не только на россыпных, но и на коренных месторождениях.

"Сделка уже проведена, и скоро на место прибудет команда специалистов из Беларуси, чтобы оценить, как они будут устанавливать оборудование", — приводит газета высказывания топ-менеджера ZCDC Регги Ньяшану.

Беларусь имеет собственные мощности по огранке натуральных и искусственных алмазов — это гомельское предприятие "Кристалл". Сырье для него поставляется из РФ, а также закупается на международных площадках.

Ранее белорусские геологи заявляли, что теоретически в Беларуси могут быть найдены алмазы — по территории Жлобинского района Гомельской области проходят кимберлитовые трубки.

Однако необходимы длительные и дорогостоящие изыскания, чтобы доказать наличие в них алмазного сырья.


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