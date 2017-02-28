Что белорусам нельзя делать в собственной квартире 7 28.02.2017, 13:23

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Английская пословица «Мой дом - моя крепость» не всегда работает в Беларуси.

Жильцы, проживающие в многоквартирном жилом доме должны соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, санитарно-эпидемиологические и технические требования, а также правила пожарной безопасности.

Все проживающие в доме обязаны содержать в чистоте и порядке подсобные помещения, балконы и лоджии, не сорить в кабинах лифтов, вспомогательных помещениях жилых домов и на придомовой территории, пишет zautra.by.

Законодательные запреты, которые должны соблюдать жильцы, относятся к поведению во вспомогательных помещениях (их еще называют «места общего пользования») и непосредственно в квартире.

Что считается местами общего пользования

К местам общего пользования относятся помещения жилого дома за пределами квартир (тамбуры, коридоры, колясочные, лестничные марши, лифтовые холлы, запасные выходы).

Какие запреты действуют в этих местах

В местах общего пользования запрещается:

— курение;

— загромождение;

— содержание в ненадлежащем состоянии отведенных жильцам подвальных помещений и прилегающих к ним проходов. В них нельзя накапливать мусор, хранить взрывчатые и огнеопасные вещества и материалы, газовые баллоны, а также пользоваться открытым огнем;

— вынос отходов, бытового мусора в места, которые специально не отведены для подобных целей. Например, запрещено оставлять мусорные пакеты у мусоропровода, подъезда;

— чистка ковров и иных вещей в местах, не отведенных для этого. Например, на газоне;

— сушка белья;

— содержание любых животных, в том числе пчел.

Что запрещено делать в квартире

В квартире запрещено:

— переоборудование и реконструкция вентиляционных шахт и каналов;

— самовольные переустройство и перепланировка;

—нарушение сохранности конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования;

— самовольное выполнение работ, связанных с изменением архитектурно-планировочных решений зданий, помещений или влияющих на несущую способность конструкций (в т.ч. устройство погребов и других помещений под балконами и лоджиями, в подвалах и технических подпольях, на этажах).

За что еще могут наказать

Законодательство запрещает переустройство и перепланировку:

— вентиляционных шахт и каналов;

— влекущие нарушение режима работы систем дымо- и газоудаления, а также нарушение и ухудшение параметров работы оборудования дома или отдельных помещений;

—приводящие к снижению несущей способности грунтов оснований фундаментов, конструкций фундаментов, колонн, стен, балок, перекрытий, опор, кровель, а также нарушению гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции, био- и огнестойкости несущих и ограждающих конструкций.

Как накажут

Законодательство предусматривает штраф в размере до 30 БВ за:

1) нарушение правил:

— пользования жилыми помещениями;

— содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома;

—содержания конструктивных элементов (например, крыши, наружных стен, перекрытий) и инженерных систем;

2) самовольное переустройство и перепланировку без изменения несущей способности конструкций;

3) использование не по назначению жилых помещений, пригодных для проживания.

За самовольные переустройство и перепланировку помещений, приведших к снижению несущей способности конструктивных элементов здания, а также переоборудование вентиляционных шахт и каналов, налагается штраф в размере от 30 до 50 БВ.

Кто фиксирует нарушения

Протоколы о нарушениях вправе составлять должностные лица:

— исполкомов, администраций районов в городах;

— органов, осуществляющих государственный санитарный надзор;

—организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда (предоставляющих коммунальные услуги).