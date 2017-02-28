закрыть
28 февраля 2017, вторник, 16:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Что белорусам нельзя делать в собственной квартире

7
  • 28.02.2017, 13:23
  • 8,135

Английская пословица «Мой дом - моя крепость» не всегда работает в Беларуси.

Жильцы, проживающие в многоквартирном жилом доме должны соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, санитарно-эпидемиологические и технические требования, а также правила пожарной безопасности.

Все проживающие в доме обязаны содержать в чистоте и порядке подсобные помещения, балконы и лоджии, не сорить в кабинах лифтов, вспомогательных помещениях жилых домов и на придомовой территории, пишет zautra.by.

Законодательные запреты, которые должны соблюдать жильцы, относятся к поведению во вспомогательных помещениях (их еще называют «места общего пользования») и непосредственно в квартире.

Что считается местами общего пользования

К местам общего пользования относятся помещения жилого дома за пределами квартир (тамбуры, коридоры, колясочные, лестничные марши, лифтовые холлы, запасные выходы).

Какие запреты действуют в этих местах

В местах общего пользования запрещается:

— курение;

— загромождение;

— содержание в ненадлежащем состоянии отведенных жильцам подвальных помещений и прилегающих к ним проходов. В них нельзя накапливать мусор, хранить взрывчатые и огнеопасные вещества и материалы, газовые баллоны, а также пользоваться открытым огнем;

— вынос отходов, бытового мусора в места, которые специально не отведены для подобных целей. Например, запрещено оставлять мусорные пакеты у мусоропровода, подъезда;

— чистка ковров и иных вещей в местах, не отведенных для этого. Например, на газоне;

— сушка белья;

— содержание любых животных, в том числе пчел.

Что запрещено делать в квартире

В квартире запрещено:

— переоборудование и реконструкция вентиляционных шахт и каналов;

— самовольные переустройство и перепланировка;

—нарушение сохранности конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования;

— самовольное выполнение работ, связанных с изменением архитектурно-планировочных решений зданий, помещений или влияющих на несущую способность конструкций (в т.ч. устройство погребов и других помещений под балконами и лоджиями, в подвалах и технических подпольях, на этажах).

За что еще могут наказать

Законодательство запрещает переустройство и перепланировку:

— вентиляционных шахт и каналов;

— влекущие нарушение режима работы систем дымо- и газоудаления, а также нарушение и ухудшение параметров работы оборудования дома или отдельных помещений;

—приводящие к снижению несущей способности грунтов оснований фундаментов, конструкций фундаментов, колонн, стен, балок, перекрытий, опор, кровель, а также нарушению гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции, био- и огнестойкости несущих и ограждающих конструкций.

Как накажут

Законодательство предусматривает штраф в размере до 30 БВ за:

1) нарушение правил:

— пользования жилыми помещениями;

— содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома;

—содержания конструктивных элементов (например, крыши, наружных стен, перекрытий) и инженерных систем;

2) самовольное переустройство и перепланировку без изменения несущей способности конструкций;

3) использование не по назначению жилых помещений, пригодных для проживания.

За самовольные переустройство и перепланировку помещений, приведших к снижению несущей способности конструктивных элементов здания, а также переоборудование вентиляционных шахт и каналов, налагается штраф в размере от 30 до 50 БВ.

Кто фиксирует нарушения

Протоколы о нарушениях вправе составлять должностные лица:

— исполкомов, администраций районов в городах;

— органов, осуществляющих государственный санитарный надзор;

—организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда (предоставляющих коммунальные услуги).


Мнение

Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию