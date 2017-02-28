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Грузовик блинов

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  • Дмитрий Гудков
  • 28.02.2017, 13:48
  • 15,457
Дмитрий Гудков

Российские «рекорды» и «достижения» чаще всего имеют закономерный финал.

Две тонны блинов в буквальном смысле псу под хвост — изящное решение ярославских властей, пытавшихся устроить рекорд на Масленицу. Сначала эти блины запретил есть Роспотребнадзор, потом их попытались скормить собакам (оказалось, что животным мучное нельзя — кто бы мог подумать), и закономерный финал — грузовик, свалка.

После бульдозеров, давящих яблоки, тракторов, вминающих в грязь тушки гусей, и сыра, залитого отбеливателем, уже ничего удивительного. Сказочной «девочке, наступившей на хлеб», и не снилось, что можно так.

Правительство вводит продуктовые карточки с щедрыми 1400 рублями в месяц — и на контрасте вот этот грузовик блинов. Скоро будет май, в очередной раз прольются телевизионные крокодиловы слезы о голодавших в войну — и грузовик блинов.

Россия победила безработицу, — рапортует Медведев, экономика вышла из кризиса. И грузовик блинов.

Как всегда, ложечка вишневого варенья сверху: местным школам и детсадам заранее спустили требование предоставить по сотне блинов на рекорд. Интересно, что сейчас чувствуют все родители и учителя, которые эти блины пекли? Одобряют, поддерживают, пекут новые?

Дмитрий Гудков


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