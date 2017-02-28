Завтра ожидается до +13 градусов 1 28.02.2017, 14:16

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Дожди прогнозируются в Беларуси 1 марта.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью в основном по западной части, днем на большей части территории пройдут дожди.

Ночью и утром ожидается слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется южный, днем с переходом на западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля. Днем - 6-11 градусов тепла, в южных районах - до плюс 13, сообщает БелТА.