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В Литве двое человек осуждены за шпионаж в пользу России

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  • 28.02.2017, 14:23
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Информация о литовской армии и воздушной полиции НАТО стоила от 500 до 1000 евро.

Шауляйский окружной суд Литвы во вторник, 28 февраля, признал виновными в шпионаже бывшего офицера вооруженных сил Литвы и гражданина России, которому бывший офицер передавал секретные сведения, пишет DW.

Бывший офицер Сергей Пусин, проходивший службу на авиабазе литовских ВВС, был приговорен к 5 годам лишения свободы. Гражданин России Сергей Моисеенко получил 10 лет заключения - помимо шпионажа его обвинили в незаконном хранении боеприпасов, взрывчатки и боевых гранат.

Российский агент в НАТО

По данным следствия, Пусин был завербован разведкой России в 2012 году и до 2014 года передавал сведения о вооруженных силах Литвы и миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Моисеенко снабжал Пусина техникой для шпионских действий и платил ему за информацию от 500 до 1000 евро.

Обвиняемые находятся под арестом с 29 декабря 2014 года.


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