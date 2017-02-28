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Работа мечты: Как бесплатно объехать всю Европу?

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  • 28.02.2017, 14:33
Фото: Shutterstock

Два счастливчика с апреля по сентябрь увидят самые живописные места континента.

Отправиться в оплачиваемое путешествие на 5 месяцев ради того, чтобы снимать видеоролики и делать фото в Instagram – это не фантазия, а реальное предложение от турфирмы Busabout. На данный момент компания объявила о двух вакансиях — посланник бренда и видео продюсер. Оба счастливчика должны с апреля по сентябрь объехать самые живописные места Европы, снимая все на видеокамеру и размещая фото в социальных сетях фирмы, пишет delfi.ee.

Кроме перелетов компания берется оплачивать питание, проживание и экскурсии, а по завершении проекта путешественники получат за свою работу еще и определенную сумму.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, вместе с классическим CV нужно отправить компании короткое оригинальное видео о любимой местности, а также сделать публикации о путешествиях в Instagram с хэштегом #busaboutambassador.

Более подробно о вакансии можно узнать тут.


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