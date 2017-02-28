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На Сицилии проснулся вулкан Этна

  • 28.02.2017, 14:49
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Этна является самым высоким действующим вулканом Европы.

На итальянском острове Сицилия началось извержение лавы из юго-восточного кратера вулкана Этна.

По мнению экспертов, нынешнее извержение, сопровождающееся небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб, не представляет угрозы, сообщает lenta.ru.

Международный аэропорт Фонтанаросса, расположенный у подножия Этны, работает в штатном режиме.

Этна является самым высоким действующим вулканом Европы, его высота составляет свыше 3,3 тысячи метров над уровнем моря.


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