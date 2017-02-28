Россельхознадзор снова забраковал белорусскую говядину

Россельхознадзор снова забраковал белорусскую говядину1
- 28.02.2017, 15:39
Ведомство запретило ввоз 16 тонн говядины из Беларуси с нечитаемыми клеймами.
Россельхознадзор запретил ввоз в РФ более 16 тонн белорусской охлажденной говядины с нечитаемыми ветеринарными клеймами, сообщает interfax.by.
Груз охлажденной говядины производства ОАО «Волковысский мясокомбинат» направлялся в Нижегородскую область и сопровождался ветеринарными сертификатами, выданными Государственной ветеринарной службой Беларуси 27 февраля.
«При проведении ветеринарного контроля на части продукции обнаружены нечитаемые оттиски ветеринарных клейм», - отмечает ведомство.
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, девять белорусских предприятий попали под усиленный контроль Россельхознадзора.