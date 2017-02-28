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Россельхознадзор снова забраковал белорусскую говядину

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  • 28.02.2017, 15:39

Ведомство запретило ввоз 16 тонн говядины из Беларуси с нечитаемыми клеймами.

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ более 16 тонн белорусской охлажденной говядины с нечитаемыми ветеринарными клеймами, сообщает interfax.by.

Груз охлажденной говядины производства ОАО «Волковысский мясокомбинат» направлялся в Нижегородскую область и сопровождался ветеринарными сертификатами, выданными Государственной ветеринарной службой Беларуси 27 февраля.

«При проведении ветеринарного контроля на части продукции обнаружены нечитаемые оттиски ветеринарных клейм», - отмечает ведомство.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, девять белорусских предприятий попали под усиленный контроль Россельхознадзора.


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