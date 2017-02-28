Почти 100% предпринимателей готовы на митинги и забастовки 2 28.02.2017, 15:33

Фото: «Радыё Свабода»

ИП видят главную угрозу для своего бизнеса в Лукашенко и правительстве.

Среди индивидуальных предпринимателей растет недовольство действиями белорусских властей. За 3 года количество ИП считающих, что главную угрозу для их бизнеса представляет президент и правительство выросло вдвое и достигло 86%. В случае же дальнейшего нарушения своих прав, абсолютное большинство предпринимателей готово выйти на массовые акции протеста.

Таковы результаты опроса проведенного РОО «Перспектива», который был представлен в понедельник 27 февраля. В опросе приняло около пятисот ИП со всех регионов Беларуси.

Статистика опроса показывает, что для большинства ИП приход в бизнес был вынужденной необходимостью. Как правило, в ИП уходили люди, оставшиеся без работы в результате сокращений на госпредприятиях. Немало и тех, кто ушли оттуда добровольно из-за низких зарплат. Так, вынужденным свой первоначальный мотив для организации бизнеса назвали 46% ИП, добровольным - только 29%, оба варианта – 25%.

При этом 43% ИП имеют высшее образование, 47% - среднее специальное и только 10% - среднее.

Статистика опроса также показывает продолжение старения ИП. Так, в 2016 году 87% индивидуальных предпринимателей было старше 35 лет. Молодежь в ИП не идет.

Социальная значимость ИП сегодня по-прежнему велика. Так, 75% содержит 2 и более родных. То есть если брать официальные данные статистики, то речь идёт, как минимум, о благополучии 700 000 человек.

Налоги, аренда и штрафы стали в последнее время малозначительной проблемой, в сравнении с отсутствием торговли и нормотворческими новациями властей. ИП стали мыслить иными категориями, все более углубляясь суть проблемы и выделяя не только следствия, но и причины.

Уровень дохода бизнеса продолжает снижаться из года в год катастрофическими темпами. В 2016 году более 98% ИП заявили, что их доход снизился. Вырос только у 0,8%.

Количество проверок вновь показывает существенные темпы прироста.

За последние 2 года количество ИП недовольными местными властями увеличилось более чем в два раза.

86 % ИП планируют свернуть свой бизнес в течение ближайших 2 лет, если не изменятся условия работы по документам.

Среди индивидуальных предпринимателей растет недовольство действиями белорусских властей . За 3 года количество ИП считающих, что главную угрозу для их бизнеса представляет президент и правительство выросло вдвое и достигло 86%.

99% ИП высказались против указа №222.

93% ИП готово митинговать и бастовать в текущем году, в случае нарушения своих прав и интересов.

Как сообщил belaruspartisan.org лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко, эти цифры закономерный результат последних действий властей Беларуси.

«Я убежден, что похожие результаты будут и если провести анонимный опрос среднего и даже крупного бизнеса. После таких результатов опроса бизнеса, Министерство экономики, Налоговая, весь экономический блок правительства должны написать заявление об отставке. Если бизнес говорит, что видит главную угрозу для себя в правительстве и президенте, то о чем тут еще можно говорить?! Это просто апогей непрофессионализма властей. Если их работа привела к такому мнению большинства ИП, они просто обязаны немедленно подать в отставку», - заявил Анатолий Шумченко.